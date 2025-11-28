چرا به نیروی دریایی ارتش به چشم یک نیروی راهبردی باید نگریسته شود؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - فرازهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب که نیروی دریایی را یک نیروی راهبردی توصیف کرده و فرمودند: «اگر کشوری که همسایه‌ی دریا است و ساحل دریایی دارد، نتواند دریا را در مجاورت خود امنیت ببخشد، در واقع ارکان امنیت داخلی خود را نتوانسته است بسازد؛ لذا امنیت دریا خیلی مهم است. نیروی دریایی امروز در بسیاری از نقاط عالم و در کشور ما یک نیروی راهبردی است؛ به چشم یک نیروی راهبردی به نیروی دریایی باید نگریسته شود. امروز بحمدالله نیروی دریایی ارتش، با نیروی دریایی ارتش در سال‌های اول انقلاب از زمین تا آسمان تفاوت کرده است، فرق کرده است.»