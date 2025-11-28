باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رییس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان البرز گفت: با عنایت به گزارش دریافتی از اداره‌کل هواشناسی استان البرز مبنی بر صدور هشدار زرد آلودگی هوا و در پی تشکیل جلسه کارگروه اضطرار، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و دانشگاه‌های استان در روز شنبه ۸ آذرماه باز و به‌صورت حضوری فعالیت خواهند داشت؛ اما مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها تعطیل و مدارس ابتدایی به‌صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای مجازی آموزش خواهند داشت.

این تصمیم شامل تمامی شهرستان‌ها به‌جز شهرستان طالقان و بخش آساراء است که فعالیت مراکز آموزشی در آن‌ها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز و رئیس کارگروه اضطرار، با اشاره به اینکه تنها بخشی از فعالیت‌های آموزشی دستخوش تغییر شده، گفت: در روز شنبه ۸ آذرماه مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها تعطیل هستند و مدارس ابتدایی به‌صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند؛ اما سایر مقاطع تحصیلی حضوری خواهند بود. این محدودیت‌ها در دو منطقه یعنی شهرستان طالقان و بخش آسارا اعمال نمی‌شود و فعالیت آموزشی در این مناطق طبق روال عادی انجام می‌گیرد.

صفری تأکید کرد: تمامی ادارات، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان دایر هستند؛ با این حال، مادران شاغلی که فرزند در مقطع مهدکودک، پیش‌دبستانی یا دبستان دارند، می‌توانند از دورکاری استفاده کنند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آلاینده افزود: فعالیت معادن شن‌وماسه، واحدهای صنعتی و مراکز دارای آلایندگی بالا طبق مصوبه کارگروه اضطرار موقتاً متوقف می‌شود و واحدهای صنعتی موظفند ضوابط زیست‌محیطی را با دقت رعایت کنند.

معاون عمرانی استانداری البرز گفت: تردد در استان طبق روال عادی برقرار است و هیچ‌گونه محدودیت ترافیکی جدید اعمال نشده است.

صفری با توصیه به خانواده‌ها و گروه‌های حساس برای توجه به نکات سلامت‌محور افزود: کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار باید حتی‌الامکان از حضور در فضای باز پرهیز کرده و از ماسک‌های استاندارد استفاده کنند.

او در پایان تأکید کرد: این مصوبات با هدف مدیریت شرایط آلودگی هوا اتخاذ شده و انتظار می‌رود شهروندان توصیه‌های بهداشتی و محیط‌زیستی را جدی بگیرند.