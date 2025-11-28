استاندار گیلان از غیرحضوری شدن کلاس‌های مقطع ابتدایی استان در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به‌دلیل افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _  هادی حق‌شناس عصر جمعه با اشاره به افزایش محسوس موارد ابتلا به آنفلوآنزا در گیلان اظهار کرد: به منظور صیانت از سلامت دانش‌آموزان و خانواده‌ها و جلوگیری از گسترش بیماری، تصمیم بر این شد که کلاس‌های دوره ابتدایی استان در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به‌صورت غیرحضوری برگزار شود.

وی با تأکید بر اینکه سلامت خانواده‌ها و دانش‌آموزان اولویت اصلی مدیریت استان است، افزود: طبق مصوبه ستاد مربوطه، مادران شاغلی که فرزند زیر پایه ششم دارند نیز فردا به‌صورت دورکار خواهند بود.

استاندار گیلان افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند شرایط لازم برای دورکاری این گروه از کارکنان را فراهم کنند و همزمان ترتیبی اتخاذ شود تا خدمات‌رسانی به مردم بدون هرگونه وقفه ادامه پیدا کند.

حق‌شناس در پایان با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی تصریح کرد: خانواده‌ها با توجه به شیوع آنفلوآنزا لازم است نسبت به مراقبت از کودکان و رعایت نکات پیشگیرانه توجه بیشتری داشته باشند.

