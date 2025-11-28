باشگاه خبرنگاران جوان - حسین افشین امروز؛ هفتم آذر به مناسبت گرامیداشت روز نوآوری و فناوری، ایرانساخت در پیامی نوشت:
بسماللهالرحمنالرحیم
هفتم آذر، روز «نوآوری و فناوری؛ ایرانساخت»، فقط یک مناسبت نیست؛ یادآور این حقیقت است که آینده ایران را نه منابع خام، بلکه مغزهای آماده، دلهای امیدوار و فناوریهای ساختهشده در داخل میسازند.
هر قدمی که جوانان، پژوهشگران، استادان، شرکتهای دانشبنیان و کارآفرینان ایرانی برمیدارند، تنها حل یک مسئله صنعتی نیست؛ بلکه افزودن یک قطعه تازه به هویت علمی و فناورانه کشور است.
«ایرانساخت» یعنی باور به اینکه میتوانیم؛ و هرجا که توانستیم، نتیجه روشن بوده:
از باز کردن گلوگاههای صنعتی و ساخت تجهیزات «بار اول»، تا پیشرفتهای هوش مصنوعی، زیستفناوری و فناوریهایی که زمانی برای داشتنشان باید منتظر میماندیم.
روز نوآوری و فناوری، روز «امید به عمل» است؛ امید به اینکه مسئله، بنبست نیست، دعوتی است به ساختن؛ و عمل به اینکه هرکس اگر مسئله را درست ببیند و درست دنبال کند، میتواند آینده را تغییر دهد.
در معاونت علمی، خود را نه متولی، بلکه حامی مسیر ساختن ایران میدانیم؛ و باور داریم نوآوری سرمایهای است که باید با دقت، جسارت و صداقت از آن مراقبت کرد.
به همه کسانی که در این مسیر دشوار، اما پرثمر قدم میزنند از دانشجو و محقق تا صنعتگر و شرکت دانشبنیان صمیمانه تبریک و قدردانی میکنم.
هفتم آذر یادآوری یک جمله ساده است:
آینده را کسانی میسازند که زودتر میبینند؛ و جوانان این سرزمین هر روز ثابت میکنند که میبینند، میفهمند و میسازند.
با امید به روزی که «ایرانساخت» نه شعار، بلکه واقعیتی فراگیر در اقتصاد، صنعت و زندگی مردم باشد.
منبع: معاونت علمی ریاست جمهوری