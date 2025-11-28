هفته سوم لیگ برتر تفنگ و تپانچه بانوان امروز در تهران برگزار و تیم‌های برتر مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان دور مقدماتی هفته چهارم لیگ برتر تفنگ بانوان که به میزبانی هیات ایلام برگزار شد، دانشگاه آزاد اسلامی و هیات دشتستان به ترتیب برابر فولاد مبارکه سپاهان و هیات قم به برتری رسیدند و هیات البرز از سد هیات ایلام گذشت.

نتایج فینال هفته چهارم لیگ برتر تپانچه بانوان به این شرح است:

هیات دشتستان ۱۷-۱۱ هیات قم

هیات ایلام ۱۶- ۱۰ هیات ایلام

دانشگاه آزاد اسلامی ۱۶- ۶ فولاد مبارکه سپاهان

در پایان دور مقدماتی لیگ برتر تپانچه بانوان نیز که به میزبانی هیات کرمان برگزار شد، واره فولاد کاوه جنوب کیش برابر هیات اصفهان به پیروزی رسید، دانشگاه آزاد از سد آرس گذشت و آکادمی محمودی و کوثر هوا فضای سپاه به ترتیب برابر ه‍یات آذربایجان غربی و هیات کرمان به برتری رسیدند.

نتایج فینال هفته چهارم لیگ برتر تپانچه بانوان به این شرح است:

واره فولاد کاوه جنوب کیش ۱۷-۱۵ هیات اصفهان

دانشگاه آزاد ۱۶- ۱۴ آرس

آکادمی تیراندازی محمودی ۱۶-۸ هیات آذربایجان غربی

کوثر هوا فضای سپاه ۱۶- ۶ هیات کرمان

منبع: ایرنا

