معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه حمله رژیم صهیونیستی به روستای بیت‌جن را «نقض شدید حاکمیت سوریه» دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نجات روخدی، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، حمله رژیم صهیونیستی به روستای «بیت جن» در جنوب سوریه را محکوم کرد.

روخدی در بیانیه‌ای به شهادت غیرنظامیان و آوارگی خانواده‌های سوری از بیت جن اشاره کرد و یورش نظامیان اسرائیلی را به منزله «نقض شدید و غیرقابل قبول حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه» دانست.

وی افزود: اقدامات اسرائیل محیط شکننده فعلی را بی‌ثبات‌تر می‌کند.

روخدی خواستار «توقف فوری» تجاوزات ارضی و پایبندی به توافق‌نامه عدم درگیری ۱۹۷۴ بین رژیم اسرائیل و سوریه شد.

بر اساس گزارش‌ها، سحرگاه امروز نظامیان اسرائیلی به روستای «بیت جن» در جنوب سوریه یورش بردند. در واکنش به این اقدام تجاوزکارانه، ساکنان محلی که غالبا کشاورز و دامدار بودند، نظامیان اسرائیلی را محاصره کرده و بین آنها درگیری مسلحانه رخ داده است. در ادامه رژیم صهیونیستی با حملات هوایی تلاش کرده نظامیان خود را عقب بکشد.

در جریان این حمله، دست کم ۱۳ شهروند سوریه‌ای به شهادت رسیدند که برخی از آنان کودک بودند. همچنین ۲۵ نفر زخمی شدند و به طور جداگانه گزارش شده که چندین نظامی اسرائیلی نیز مجروح شده‌اند.

وزارت امور خارجه سوریه این «حمله جنایتکارانه» را محکوم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که «هدف قرار دادن بیت جن توسط نیرو‌های اشغالگر با گلوله‌باران وحشیانه و عمدی، پس از تهاجم ناموفق آنها، یک جنایت جنگی تمام عیار است.»

از زمان خروج بشار اسد، رئیس جمهور پیشین سوریه از کشور و روی کار آمدن دولت موقت جدید، رژیم صهیونیستی اشغال جنوب سوریه را گسترش داده و تهاجمات آن گستاخانه‌تر، مکررتر و خشونت‌آمیزتر شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: یورش رژیم صهیونیستی ، سازمان ملل ، جنوب سوریه
