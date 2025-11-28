باشگاه خبرنگاران جوان -مدارس برخی استان‌ها به دلیل آلودگی هوا یا شیوع بیماری آنفلوآنزا روز شنبه ۸ آذرماه تعطیل شد و آموزش در بستر فضای مجازی انجام می‌شود.

غیرحضوری شدن مدارس آذربایجان شرقی

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی اعلام کرد:پیرو پیگیری مدیران محترم مدارس و دانش آموزان و اولیا گرامی مبنی بر وضعیت فعالیت مدارس در روز شنبه مورخه هشتم آذرماه به اطلاع می‌رساند بر اساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا فعالیت آموزشی مدارس شهرستان تبریز (نواحی پنجگانه، خسروشاه، باسمنج و سردرود) و شهرستان‌های اسکو (اسکو، شهر جدید سهند و ایلخچی)، بناب، عجب‌شیر، آذرشهر (آذرشهر و گوگان)، ملکان، لیلان، شبستر (شبستر، صوفیان و تسوج) مراغه و مرند به صورت مجازی و در شبکه شاد انجام خواهد گرفت.

مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها تعطیل ومدارس ابتدایی غیرحضوری شد

رییس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان البرز گفت: با عنایت به گزارش دریافتی از اداره‌کل هواشناسی استان البرز مبنی بر صدور هشدار زرد آلودگی هوا و در پی تشکیل جلسه کارگروه اضطرار، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و دانشگاه‌های استان در روز شنبه ۸ آذرماه باز و به‌صورت حضوری فعالیت خواهند داشت؛ اما مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها تعطیل و مدارس ابتدایی به‌صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای مجازی آموزش خواهند داشت.

مدارس ابتدایی گیلان غیرحضوری شد/تداوم دورکاری مادران شاغل

هادی حق‌شناس استاندار گیلان با اشاره به افزایش محسوس موارد ابتلا به آنفلوآنزا در گیلان اظهار کرد: به منظور صیانت از سلامت دانش‌آموزان و خانواده‌ها و جلوگیری از گسترش بیماری، تصمیم بر این شد که کلاس‌های دوره ابتدایی استان در روز‌های شنبه و یکشنبه هفته آینده به‌صورت غیرحضوری برگزار شود