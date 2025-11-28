لبنان با ارسال شکایتی به شورای امنیت، ساخت دو دیوار بتنی حائل جدید توسط اسرائیل در خاک خود را نقض حاکمیت ملی خواند و آن را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه و مهاجرین لبنان، از طریق هیئت دائمی این کشور در سازمان ملل متحد در نیویورک، شکایتی را در پاسخ به یک تجاوز جدید و خطرناک علیه حاکمیت لبنان توسط رژیم تروریستی اسرائیل، به شورای امنیت بین‌المللی ارائه داد.

این وزارتخانه اعلام کرد که این اقدام رژیم تروریستی اسرائیل علاوه بر نقض‌های متعدد و تعرض‌های مستمر آن، شامل ساخت دو دیوار بتنی حائل به شکل حرف (T) در جنوب غربی و جنوب شرقی شهرک یارون در داخل مرز‌های بین‌المللی لبنان است.

ساخت این دو دیوار، که نیرو‌های یونیفل (نیرو‌های موقت سازمان ملل در لبنان) وجود آنها را مستند کرده‌اند، منجر به تصاحب اراضی لبنانی بیشتری می‌شود و نقض قطعنامه ۱۷۰۱ (۲۰۰۶) و اعلامیه توقف اقدامات خصمانه (۲۰۲۴) است.

وزارت خارجه لبنان توضیح داد که در این شکایت، لبنان از شورای امنیت و دبیرخانه کل سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری برای بازدارندگی رژیم تروریستی اسرائیل از نقض حاکمیت لبنان شده است. لبنان از آنها خواسته است که این رژیم تروریستی را ملزم به از بین بردن این دو دیوار، عقب‌نشینی فوری از تمامی مناطق داخل لبنان که هنوز تحت اشغال دارد (از جمله پنج نقطه مرزی)، عدم تحمیل آنچه که آن را مناطق حائل در داخل اراضی لبنان می‌نامد، احترام به تعهدات خود مطابق با قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت مربوطه و فراهم کردن امکان بازگشت غیرنظامیان لبنانی به روستا‌های مرزی کند.

دولت لبنان در این شکایت مجددا بر آمادگی خود برای ورود به مذاکرات با رژیم تروریستی اسرائیل برای رفع اشغال و توقف تجاوزات  تأکید کرد و بر تعهد خود برای پیشبرد اجرای کامل و بدون استثناء قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و همچنین اعلامیه توقف اقدامات خصمانه، تأکید نمود.

منبع: النشره

برچسب ها: شورای امنیت ، مرز لبنان و اسرائیل
