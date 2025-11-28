باشگاه خبرنگاران جوان - نامدار صیادی با اشاره به آغاز عملیات برداشت چغندرقند از ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ گفت: در سال زراعی جاری، سطح زیر کشت چغندرقند بهاره در استان به ۸هزار ۵۶۸ هکتار رسیده که نسبت به سال گذشته با ۸هزار ۲۰۱ هکتار، رشد ۴ درصدی داشته است.

وی افزود: تا تاریخ ۴ آذرماه، حدود ۶هزار ۹۰۰ هکتار برداشت شده و ۴۰۰ هزار تن محصول تولیدی به هشت کارخانه قند طرف قرارداد تحویل گردیده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت، بیش از ۵۰۰ هزار تن چغندرقند از مزارع استان برداشت شود.

صیادی با اشاره به عملکرد مطلوب کشاورزان لرستانی گفت: میانگین عملکرد چغندرقند در استان ۶۰ تن در هر هکتار است، اما برخی کشاورزان با رعایت اصول زراعی و تغذیه‌ای موفق به ثبت رکورد‌هایی تا ۱۵۸ تن در هکتار نیز شده‌اند.

وی همچنین از استقرار ناظرین عیارسنجی در کارخانه‌های قند خبر داد و افزود: این ناظرین به‌عنوان نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی وظیفه نظارت بر فرآیند تحویل محصول و صیانت از حقوق کشاورزان را بر عهده دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به ظرفیت اقلیمی شهرستان‌های جنوبی استان گفت: در شهرستان‌های رومشکان و پلدختر امکان توسعه کشت پاییزه چغندرقند وجود دارد. امسال در شهرستان رومشکان، کشت پاییزه در سطح ۱۵ هکتار انجام شده است.

صیادی در پایان با تأکید بر اهمیت بهره‌برداری بهینه از منابع آبی گفت: در سال جاری، آبیاری نوین با نوار تیپ در سطح ۱۶۸ هکتار از مزارع استان اجرا شده است و از کشاورزان درخواست می‌شود برای افزایش بهره‌وری و جلوگیری از هدررفت آب، از این روش‌های نوین استفاده نمایند.

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان