سازمان هواشناسی در اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش شدید غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در روز‌های شنبه و یکشنبه ۸ و ۹ آذر در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هواشناسی در اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش شدید غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در روز‌های شنبه و یکشنبه ۸ و ۹ آذر در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت هشدار داد. بر این اساس، منطقه اثر برای روز شنبه ۸ آذر شامل شهر‌های تهران، کرج، اصفهان، اراک، مشهد، تبریز، ارومیه، اهواز، و برای یکشنبه ۹ آذر شامل شهر‌های تهران، کرج، اصفهان، اراک، مشهد، اهواز است.

همچنین، افزایش غلظت آلاینده‌ها، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها و در صورت عدم مهار منابع آلاینده (ثابت و متحرک) در مناطق پرتردد و صنعتی، شاخص آلودگی به آستانه خطرناک خواهد رسید.

سازمان هواشناسی، مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده، کاهش تردد غیر ضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای تمام اقشار جامعه. کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی توسط دستگاه‌های ذی ربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان را توصیه کرد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: هشدار هواشناسی ، غلظت آلاینده ها
خبرهای مرتبط
هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع پدیده مه و کاهش دید افقی هشدار نارنجی صادر کرد
هشدار جدی نسبت به تداوم خشکسالی و ضرورت مدیریت مصرف آب
کاهش کیفیت هوا در البرز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهلت وکالتی کردن حساب برای خودروهای وارداتی تمدید شد+ عکس
بلک‌فرایدی؛ به نام مردم به کام شرکت‌های بزرگ
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۷ آذرماه
جزئیات فعالیت بانک‌های استان تهران اعلام شد
ثبت ۴ میلی متری بارش باران در فصل پاییز
پایداری تولید و ثبات بازار محصولات پروتئینی در گرو تامین نهاده و حذف عوامل واسطه
محور چالوس و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع ثانوی یکطرفه شد
تردد روان در محور‌های شمالی کشور
اتصال ۷۷ میلیون کدملی به کد پستی از طریق سامانه املاک و اسکان/ الزام اتصال دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان
امنیت غذایی و مسائل فی مابین کشور‌ها محور اصلی دیدار با وزرای ۳ کشور
آخرین اخبار
هواشناسی هشدار داد؛ افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های پرجمعیت
تفویض اختیار راهبردی به چابهار/ مرز ریمدان تحت کد گمرکی منطقه آزاد اداره می‌شود
جزئیات فعالیت بانک‌های استان تهران اعلام شد
ترسیم نقشه راه گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و کوبا
امنیت غذایی و مسائل فی مابین کشور‌ها محور اصلی دیدار با وزرای ۳ کشور
ضرورت تنظیم دریچه کندو‌های زنبور عسل خلاف جهت وزش باد
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۷ آذرماه
ثبت ۴ میلی متری بارش باران در فصل پاییز
اتصال ۷۷ میلیون کدملی به کد پستی از طریق سامانه املاک و اسکان/ الزام اتصال دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان
مهلت وکالتی کردن حساب برای خودروهای وارداتی تمدید شد+ عکس
بلک‌فرایدی؛ به نام مردم به کام شرکت‌های بزرگ
محور چالوس و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع ثانوی یکطرفه شد
تردد روان در محور‌های شمالی کشور
پایداری تولید و ثبات بازار محصولات پروتئینی در گرو تامین نهاده و حذف عوامل واسطه
تفاهم‌نامه همکاری کشاورزی ایران و روسیه امضا شد
حراست و مدیریت جنگل های هیرکانی کماکان ادامه دارد/ نیاز فوری جنگل های هیرکانی به بارش
شناسایی ۱۹۰۰ پزشک فرار مالیاتی طی یک سال گذشته
تمامی ممیزهای فرودگاه بین‌المللی کیش تایید شد
ترافیک سنگین در آزادراه تهران _ کرج
ورود سامانه بارشی به جدید به کشور از هفته آینده
مردم فقط با سرمایه مازاد خود طلا بخرند