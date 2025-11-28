باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هواشناسی در اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش شدید غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در روز‌های شنبه و یکشنبه ۸ و ۹ آذر در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت هشدار داد. بر این اساس، منطقه اثر برای روز شنبه ۸ آذر شامل شهر‌های تهران، کرج، اصفهان، اراک، مشهد، تبریز، ارومیه، اهواز، و برای یکشنبه ۹ آذر شامل شهر‌های تهران، کرج، اصفهان، اراک، مشهد، اهواز است.

همچنین، افزایش غلظت آلاینده‌ها، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها و در صورت عدم مهار منابع آلاینده (ثابت و متحرک) در مناطق پرتردد و صنعتی، شاخص آلودگی به آستانه خطرناک خواهد رسید.

سازمان هواشناسی، مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده، کاهش تردد غیر ضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای تمام اقشار جامعه. کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی توسط دستگاه‌های ذی ربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان را توصیه کرد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی