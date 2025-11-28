باشگاه خبرنگاران جوان - مطهری مدیرعامل سازمان آتشنشانی کرمان گفت: در یک عملیات نجات، ساعت ۱۵:۲۰ امروز، جمعه ۷ آذرماه همکاران ما از طریق تماس تلفنی مردمی، از حادثهای مطلع و بلافاصله تیم تخصصی نجات به منطقه اعزام شد .
وی افزود: در این عملیات سه نفر از نیروهای آتشنشان، دچار گاز گرفتگی شده و محسن میرشکار، یک نفر از آتشنشانان، به شهادت رسید؛ همچنین حال دو نیروی آتشنشان حاضر در این عملیات، وخیم گزارش شده است.
مطهری اضافه کرد: علت حادثه در دست بررسی است و اطلاعات بیشتر، متعاقبا اعلام خواهد شد.
منبع: فارس