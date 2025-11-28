بازرسی ملک رئیس دفتر زلنسکی توسط پلیس مبارزه با فساد، می‌تواند پیامد‌های بزرگی برای صحنه سیاسی اوکراین و احتمالاً برای مذاکرات صلح داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  روزنامه گاردین در گزارشی پیرامون رسوایی‌های فساد اخیر در اوکراین و بازرسی منزل مقامات این کشور، نوشت: اینکه پلیس مبارزه با فساد اوکراین امروز ملک «آندری یرماک» رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی را بازرسی کرده است، می‌تواند پیامد‌های بزرگی برای صحنه سیاسی اوکراین و احتمالا مذاکرات صلح داشته باشد.

بیان اهمیت یرماک در نظام سیاسی اوکراین دشوار است. او چندین نقش را برای زلنسکی به طور همزمان انجام می‌دهد: معتمدترین فرد زلنسکی است، مجری سیاست داخلی اوکراین است، کنترل‌کننده دسترسی به رئیس‌جمهور بوده و نقطه تماس اصلی برای سیاستمداران خارجی و مذاکره‌کننده ارشد صلح است. یرماک چنان رئیس دفتر قدرتمندی است که افراد نزدیک به او و زلنسکی، رابطه‌شان را «همزیستی» توصیف کرده‌اند؛ بدین معنا که هر دو از این رابطه سود می‌برند و عملکردشان به هم گره خورده است.

کسانی که با یرماک، چه در داخل و چه در خارج از اوکراین، سروکار داشته‌اند، او را فردی معتاد به کار و بی‌رحم توصیف می‌کنند که به طور سیستماتیک برای کسب قدرت سیاسی تلاش کرده است. چنین نفوذی ناگزیر دشمنانی را به دنبال دارد و تعداد کمی از نخبگان سیاسی اوکراین دیدگاه مثبتی نسبت به یرماک دارند.

در میان سیاستمداران خارجی، برخی او را یک همصحبت ناامیدکننده یافته‌اند و چهره‌هایی در کاخ سفید ترجیح داده‌اند که با رستم عمروف، رئیس شورای امنیت اوکراین سروکار داشته باشند.

زلنسکی تاکنون در برابر درخواست‌ها برای اخراج یرماک یا حتی کم کردن قدرت او مقاومت کرده است، اما اگر یرماک در روز‌های جاری درگیر رسوایی فساد شود، احتمالاً این درخواست‌ها بیشتر خواهد شد. از نظر سیاسی، خلاص شدن زلنسکی از شر رئیس دفتر خود، ممکن است هوشمندانه‌ترین اقدام او باشد. اما کسانی که هر دو نفر را می‌شناسند می‌گویند رابطه آنها آنقدر نزدیک است که نمی‌توان تصور کرد زلنسکی چه خواهد کرد.

یکی از مقامات ارشد سابق چند ماه پیش گفت: «فکر می‌کنم از نظر تئوری ممکن است که زلنسکی بتواند بدون او کار کند، اما در عمل نمی‌توانم تصور کنم که چنین اتفاقی بیفتد.»

منبع: گاردین

