مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: فعالیت مدارس ایوانکی فردا شنبه هشتم آذر ماه مدارس استان سمنان غیر حضوری است.

باشگاه خبرنگاران _ سیده نسترن حسن آبادی؛ مدیرکل آموزش و مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، گفت: فعالیت مدارس بخش ایوانکی در روز شنبه هشتم آذرماه ۱۴۰۴ به علت افزایش و تداوم آلودگی هوا به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

شریفی افزود: تصمیم‌گیری با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و فرهنگیان اتخاذ شده است.

به گفته وی، تعطیلی شامل تمامی دوره‌های تحصیلی در بخش ایوانکی است و آموزش‌ها از طریق بستر فضای مجازی ادامه می‌یابد.

شریفی تأکید کرد مدارس موظف هستند با استفاده از امکانات آموزشی در پیام‌رسان شاد، برنامه‌های تکمیلی و تکالیف دانش‌آموزان را بدون وقفه ارائه دهند تا روند یادگیری با اختلال مواجه نشود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان یادآور شد که فعالیت سایر مدارس شهرستان گرمسار ـ به‌جز بخش ایوانکی ـ و همچنین مدارس دیگر شهرستان‌های استان بدون تغییر و مطابق برنامه قبلی، به‌صورت حضوری دنبال خواهد شد.