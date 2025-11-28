باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس سید «سعید شاهرخی» با بیان اینکه برای بهتر دیده شدن شرایط استان توسط مقامات کشوری، کمیسیون‌های مهم و تخصصی که نقش موثری در بستن بودجه دارند، به استان دعوت می‌شوند، افزود: تاکنون ۴ کمیسیون اقتصاد، عمران، کشاورزی و بهداشت و درمان با پیگیری و همراهی نمایندگان محترم به لرستان دعوت شده و در استان حضور یافته‌اند.

وی ادامه داد: در جریان سفر کمیسیون بهداشت و درمان که لرستان در این حوزه با چالش‌های زیادی هم مواجه است گفت‌و‌گو‌های مفصلی صورت گرفت که در حوزه زیرساخت‌ها ۳ بیمارستان مهم یعنی نیایش خرم آباد، گهر دورود و رازی کوهدشت که دارای مشکل تامین منابع مالی هستند، مورد بررسی قرار گرفت تا تصمات لازم در خصوص تامین منابع آنها صورت بگیرد.

استاندار لرستان با بیان اینکه در حوزه تجهیزات نیز در سراسر استان با مشکلاتی مواجه هستیم، گفت: یکی از مهمترین نیاز‌های شهرستان‌های استان تامین آمبولانس به روز برای جابجایی بیمارستان از مراکز مختلف است که در این سفر قول تامین ۳۰ آمبولانس در این سفر داده شد.

شاهرخی اظهارداشت: در حوزه سلامت، خانه‌های بهداشت حلقه اول سلامت و در ارتباط با مردم هستند که در این زمینه نیز توافق شد با منابع استان و وزارت بهداشت، طی ۳ سال ۲۲۱ خانه بهداشت تکمیل و تجهیز شود تا خانه بهداشت استیجاری در استان نداشته باشیم.

وی ادامه داد: پیگیری مطالبات صنفی و حقوق و ... پرستاران و کارکنان از دیگر موضوعات مطرح شده در این سفر بود.

منبع:اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان