آندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی و دومین فرد قدرتمند در اوکراین، همزمان با بازرسی منزل خود توسط پلیس مبارزه با فساد، استعفا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که «آندری یرماک» رئیس دفتر او استعفا کرده است.

رئیس جمهور اوکراین در ویدئویی که در تلگرام منتشر شد، گفت که فردا (شنبه) با نامزد‌های احتمالی برای جایگزینی یرماک مشورت خواهد کرد.

زلنسکی در این ویدئو دلایل استعفای یرماک را شرح نداد، اما این اقدام در حالی انجام شده که رسوایی فساد اوکراین مجددا در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفته و پلیس مبارزه با فساد اوکراین ظهر امروز منزل یرماک را بازرسی کرد.

یرماک پس از زلنسکی دومین چهره قدرتمند اوکراین محسوب می‌شود و دفتر رئیس‌جمهور را اداره می‌کند که از طریق آن امور سیاسی هدایت می‌شود.

این رسوایی ابتدا در اوایل ماه جاری میلادی مطرح شد، اما پس از روز‌ها افشاگری‌های مخرب، وقتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به طور غیرمنتظره‌ای طرح صلح ۲۸ ماده‌ای را منتشر کرد، از دستور کار اخبار خارج شد. اما تحولات امروز (جمعه) این رسوایی را دوباره در کانون توجه قرار خواهد داد.

رسوایی فساد اوکراین در حالی که جنگ در این کشور چهار ساله شده و بسیاری از مردم در شرایط دشواری زندگی می‌کنند، جنجال‌های زیادی را برانگیخته است. در یکی از مکالمات فاش شده از مقامات که مربوط به این پرونده است، یک مظنون می‌گوید که ساخت سازه‌هایی برای دفاع از نیروگاه‌ها در برابر حملات روسیه «حیف» است، زیرا می‌توان همین پول را «دزدید»!

پیش از این، هرمان هالوشچنکو، وزیر سابق دادگستری و سووتلانا هری‌نوک، وزیر انرژی به‌خاطر نقش در پرونده فساد در شرکت انرژی هسته‌ای استعفا کردند. آنها متهم به دریافت رشوه و سوءاستفاده از قدرت برای انعقاد قرارداد‌های غیرقانونی بودند.

منبع: رویترز