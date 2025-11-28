آخرین وضعیت آنفولانزا در استان کرمان /در موارد بستری شرایط بغرنجی نداریم  

باشگاه خبرنگاران جوان- عسکرپور-گفته مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان همچنان در وضعیت هشداریم و روند ابتلا در موارد سرپایی به ثبات رسیده است.

صحبتی گفت: در موارد بستری شرایط تحت کنترل است و بیمار با حال وخیم نداریم.

وی افزود:خوشبختانه روند ابتلا در استان به یک ثبات رسیده است و می‌توان گفت این روند دیگر افزایشی نیست. این به مفهوم فراموش کردن رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی نیست و آز آن جا که به صورت میانگین موج‌های آنقفولانزا بین ۶ تا ۸ هفته طول می‌کشند و موج اخیر از اواسط آبان آغاز شده است. همچنان به رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی مخصوصا در موردگروه‌های خطر نیاز داریم.

صحبتی بیان داشت:پایگاه‌های دیده وری پیوسته در حال رصد شرایط هستند.

آستانه قرار گرفتن در وضعیت هشدار بر اساس دستورالعمل‌ها ۱۰ درصد تعریف شده است و در استان و البته کشور برای دو شاخص موارد مشکوک و موارد مثبت آنفولانزا گزارش ۱۵ درصد را داریم و این به مفهوم قرار داشتن در وضعیت هشدار و لزوم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی بویژه برای گروه‌های خطر است.

وی افزود: گروه‌های خطر شیوه نامه‌های بهداشتی را جدی‌تر مد نظر قرار دهندو تزریق واکسن شاید برای سویه جدید اثربخشی کافی را نداشته باشد، اما از ابتلا به موارد شدید جلوگیری می‌کند.