باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال برابر تیم شمس آذر پیروز شد و با این برد به استقبال بازی دربی در روز جمعه می‌رود.

پرسپولیسی‌ها با توجه به سه کارته بودن علی علیپور، نگران دریافت کارت زرد توسط این بازیکن و محرومیت او برای دیدار با استقلال بودند که این اتفاق رخ نداد و بازی با شمس آذر بدون مشکل برای سرخپوشان به پایان رسید.

به این ترتیب پرسپولیس محرومی برای دربی هفته آینده نخواهند داشت.

دیدار پرسپولیس - استقلال از ساعت ۱۵ روز ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۴ در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار خواهد شد.