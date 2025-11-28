باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ارتش اسرائیل رژیم تروریستی ادعا کرد که در جریان حملات نظامی خود در شمال کرانه باختری، صدها ساختمان را جستوجو کرده و مواد آماده برای تولید مواد منفجره را مصادره کرده است.
ارتش رژیم تروریستی همچنین گزارش داد که ۳ فلسطینی را در شمال کرانه باختری به شهادت رسانده است و نظامیان این رژیم با همراهی هلیکوپترهایی که پوشش آتش فراهم میکنند، همچنان در حال عملیات هستند.
این درحالی است که حامیان غربی و همیشگی این رژیم تروریستی نسبت به خشونت شهرکنشینان واکنش نشان داده و روز گذشته (پنجشنبه)، مقامات فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس به شدت افزایش قابل توجه خشونت شهرکنشینان صهیونیست علیه غیرنظامیان فلسطینی را محکوم کردند و از رژیم تروریستی اسرائیل خواستند تا از ساکنان کرانه باختری محافظت کند.
آنها در بیانیه مشترکی تأکید کردند که: این حملات باید متوقف شوند. این حملات در میان غیرنظامیان وحشت ایجاد میکنند و تلاشهای کنونی برای برقراری صلح و تضمین امنیت دائمی برای خود اسرائیل را تضعیف میکنند.
منبع: النشره