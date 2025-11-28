سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس گفت: به احتمال زیاد بازی دربی در اراک برگزار می‌شود و گزینه دومی وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - افشین پیروانی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس  پس از برتری تیمش برابر تیم شمس آذر در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد:  ۲  تیم امروز زحمت کشیدند، اما ما توانستیم  ۳ امتیاز بازی را بگیریم.  

او درباره اینکه میزبان دربی کدام شهر است، گفت: احتمال زیاد بازی در اراک است. ان شاالله هماهنگی‌های بهتری می‌شود و بازی در همان اراک است. بحثی برای گزینه دوم دربی نشده است.

سرپرست تیم پرسپولیس خاطرنشان کرد: ما اگر حرفی می‌زنیم، چون یک تیم هستیم و می‌خواهیم نتیجه بگیریم. اتفاق خاصی نیفتاده و برای هفته بعدی تلاش می‌کنیم.

او درباره مردود شدن گل سوم عنوان کرد: ان شاالله که مشکل خاصی نبوده باشد.

پیروانی در واکنش به شعار استقلالی‌ها در بازی با الوصل گفت: باید احترام حرف اول را در همه جا بزند، این اتفاقات قشنگ نیست و باید از فوتبال لذت برد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، افشین پیروانی
خبرهای مرتبط
اوسمار:
۳ امتیاز مهم در قزوین به دست آوردیم/ از فردا به دربی فکر می‌کنیم
هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال؛
شمس آذر قزوین ۱ - ۲ پرسپولیس/ سرخپوشان با برد به استقبال دربی رفتند
غایبان بزرگ پرسپولیس در دیدار مقابل شمس آذر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استعفای الهه منصوریان از سرمربیگری ووشو بانوان+ عکس
رامین رضاییان باز هم حاشیه ساز شد
پرسپولیس - شمس آذر/ سرخپوشان به دنبال صدرنشینی قبل از دربی
شمس آذر قزوین ۱ - ۲ پرسپولیس/ سرخپوشان با برد به استقبال دربی رفتند
شکایت باشگاه پرسپولیس از استقلال به سازمان لیگ و AFC
فدراسیون فوتبال ایران مراسم قرعه‌کشی جام جهانی را تحریم کرد
مثلث درخشان المپیاکوس همراه با طارمی
ورزشگاه محل برگزاری دیدار پرسپولیس و تراکتور
ساپینتو اسم یک بازیکن را برای دیدار با فولاد خط زد
رسانه یونانی: طارمی گزینه لوکس خط حمله المپیاکوس است
آخرین اخبار
برای اولین‌بار تصمیمات داور داربی در ورزشگاه اعلام می‌شود
پیروانی: بازی دربی به احتمال زیاد در اراک برگزار می‌شود
پرسپولیس بدون محروم به دربی رسید
۳ امتیاز مهم در قزوین به دست آوردیم/ از فردا به دربی فکر می‌کنیم
زارع: بازی چیز خاصی نداشت جز این که باختیم
تنیس روی میز جوانان جهان؛ کامبک فرجی با شکست حریف آمریکایی
زور ذوب آهن و خیبر به هم نرسید + فیلم
پیکان ۱ - ۰ ملوان/ شاگردان دقیقی بعد از ۱۰ هفته پیروز شدند + فیلم
رونمایی از برترین‎‌های هفته سوم لیگ برتر تفنگ و تپانچه بانوان
لطفی سرمربی استقلال «ب» شد
برتری مدعیان در هفته ششم لیگ برتر بسکتبال بانوان
پذیرش استعفای سرمربی تیم فوتبال استقلال سیستان و بلوچستان
انتخابی فوتبال نوجوانان آسیا؛ کامبک مقابل فلسطین، ایران را در صدر جدول حفظ کرد
انوشیروانی: یقه من را بعد از بازی‌های آسیایی بگیرید/ وزیر ورزش درباره کراسفیت تصمیم بگیرد
علی‌نژاد: انتظار جدی از وزنه‌برداری در ناگویا داریم
لیگ برتر کشتی؛ شکست تلخ شاگردان کمیل قاسمی برابر تیم بانک شهر
شمس آذر قزوین ۱ - ۲ پرسپولیس/ سرخپوشان با برد به استقبال دربی رفتند
فدراسیون فوتبال ایران مراسم قرعه‌کشی جام جهانی را تحریم کرد
ورزشگاه محل برگزاری دیدار پرسپولیس و تراکتور
رسانه یونانی: طارمی گزینه لوکس خط حمله المپیاکوس است
غایبان بزرگ پرسپولیس در دیدار مقابل شمس آذر
رامین رضاییان باز هم حاشیه ساز شد
آنتونیو آدان در آستانه حفظ سهمیه خارجی استقلال
ساپینتو اسم یک بازیکن را برای دیدار با فولاد خط زد
رونمایی از نماد رسمی جام جهانی اسکیت رولبال+ عکس
مثلث درخشان المپیاکوس همراه با طارمی
اعزام تیم ملی اسکیت اینلاین فری استایل به مسابقات جهانی سنگاپور
قدرتنمایی رم مقابل صدرنشین لیگ اروپا/ پیروزی بولونیا، استون ویلا و پورتو+ فیلم
استعفای الهه منصوریان از سرمربیگری ووشو بانوان+ عکس
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر شمس آذر