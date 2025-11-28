باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - افشین پیروانی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس پس از برتری تیمش برابر تیم شمس آذر در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: ۲ تیم امروز زحمت کشیدند، اما ما توانستیم ۳ امتیاز بازی را بگیریم.

او درباره اینکه میزبان دربی کدام شهر است، گفت: احتمال زیاد بازی در اراک است. ان شاالله هماهنگی‌های بهتری می‌شود و بازی در همان اراک است. بحثی برای گزینه دوم دربی نشده است.

سرپرست تیم پرسپولیس خاطرنشان کرد: ما اگر حرفی می‌زنیم، چون یک تیم هستیم و می‌خواهیم نتیجه بگیریم. اتفاق خاصی نیفتاده و برای هفته بعدی تلاش می‌کنیم.

او درباره مردود شدن گل سوم عنوان کرد: ان شاالله که مشکل خاصی نبوده باشد.

پیروانی در واکنش به شعار استقلالی‌ها در بازی با الوصل گفت: باید احترام حرف اول را در همه جا بزند، این اتفاقات قشنگ نیست و باید از فوتبال لذت برد.