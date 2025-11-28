منابع آگاه می‌گویند که واشنگتن حاضر است واگذاری بخش‌هایی از اوکراین به روسیه را به رسمیت بشناسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه دیلی تلگراف انگلیس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد: علیرغم مخالفت‌های سیاستمداران اروپایی، واشنگتن ممکن است کنترل روسیه بر کریمه و سرزمین‌های تصرف شده در جنگ اخیر را به رسمیت بشناسد تا به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز برای جنگ دست یابد.

این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «به طور فزاینده‌ای مشخص است که آمریکایی‌ها به موضع اروپا اهمیتی نمی‌دهند. آنها می‌گویند اروپایی‌ها می‌توانند هر کاری که می‌خواهند انجام دهند».

به گفته این منبع، نمایندگان آمریکا راهبرد اولیه خود را که در طرح صلح پیشین ترسیم شده و محتوای آن به رسانه‌ها درز کرده بود، رها نکرده‌اند.  بر اساس این طرح، آمریکا و سایر کشور‌ها باید حاکمیت روسیه بر کریمه، دونباس و سایر سرزمین‌هایی را که اوکراین ملزم به واگذاری آنها خواهد بود، به رسمیت بشناسند. در عوض، کی‌یف تضمین‌های امنیتی آمریکا و اروپا را دریافت خواهد کرد. 

این گزارش خاطرنشان می‌کند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا «جرد کوشنر» داماد خود و «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه را به مسکو خواهد فرستاد تا پیشنهاد مستقیمی را به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ارائه دهند.

پیش از این، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه گفته بود که پوتین قصد دارد ویتکاف را به حضور بپذیرد و توافق اولیه برای سفر او به مسکو در هفته آینده حاصل شده است. شایان ذکر است که نمایندگان دیگری از دولت آمریکا ممکن است ویتکاف را همراهی کنند.

منبع: خبرگزاری تاس

برچسب ها: تبادل اراضی ، جنگ اوکراین ، دولت ترامپ
خبرهای مرتبط
آمادگی ترکیه برای میزبانی مجدد مذاکرات صلح روسیه و اوکراین
گاردین: رسوایی فساد در اوکراین، رابطه ویژه زلنسکی با دستیار ارشد او را تهدید می‌کند
استعفای رئیس دفتر زلنسکی همزمان با تفتیش منزل او توسط ماموران مبارزه با فساد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توقف کامل صادرات گاز ایران به عراق برای یک هفته
تهدید ترامپ به آغاز عملیات زمینی علیه ونزوئلا
حمله اسرائیل به جنوب سوریه؛ ۱۳ اسرائیلی زخمی شدند
استعفای وزیر دفاع رومانی در پی تردید درباره اصالت مدرک دانشگاهی
پوتین گزارش‌هایی مبنی بر کنار گذاشته شدن لاوروف را تکذیب کرد
هشدار رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان؛ فرصت طلایی بازار افغانستان در حال از دست رفتن است
اوکراین مدعی حمله به پالایشگاه نفت ساراتوف روسیه شد
کرملین: به رغم «غیرقانونی» بودن زلنسکی، خواستار صلح با اوکراین هستیم
طالبان کشته شدن سه شهروند چینی در مرز تاجیکستان را محکوم کرد
هشدار چهار کشور اروپایی نسبت به تشدید خشونت‌های شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری
آخرین اخبار
اظهارات روسیه درباره استعفای رئیس دفتر زلنسکی و رسوایی فساد
تلگراف: واشنگتن ممکن است حاکمیت روسیه بر برخی مناطق اوکراین را به رسمیت بشناسد
تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان
اعتراف ارتش اسرائیل به شهید کردن ۳ فلسطینی در کرانه باختری
استعفای رئیس دفتر زلنسکی همزمان با تفتیش منزل او توسط ماموران مبارزه با فساد
گاردین: رسوایی فساد در اوکراین، رابطه ویژه زلنسکی با دستیار ارشد او را تهدید می‌کند
شکایت لبنان از اسرائیل به سازمان ملل
سازمان ملل: حمله اسرائیل به جنوب سوریه غیرقابل قبول است
واکنش چین به ادعای برتری فضایی آمریکا
سیل ویرانگر اندونزی بیش از ۱۷۰ قربانی گرفت + تصاویر
یورش خونین رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه؛ ۱۳ نفر از جمله دو کودک به شهادت رسیدند
آمادگی ترکیه برای میزبانی مجدد مذاکرات صلح روسیه و اوکراین
توقف کامل صادرات گاز ایران به عراق برای یک هفته
دیوان کیفری بین‌المللی درخواست آزادی موقت دوترته را رد کرد
استعفای وزیر دفاع رومانی در پی تردید درباره اصالت مدرک دانشگاهی
اوکراین مدعی حمله به پالایشگاه نفت ساراتوف روسیه شد
پوتین گزارش‌هایی مبنی بر کنار گذاشته شدن لاوروف را تکذیب کرد
طالبان کشته شدن سه شهروند چینی در مرز تاجیکستان را محکوم کرد
هشدار رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان؛ فرصت طلایی بازار افغانستان در حال از دست رفتن است
تأکید معاون دیپلماسی اقتصادی بر توسعه مرز میلک برای تقویت تجارت با افغانستان و آسیای مرکزی
آماده نقش‌آفرینی در تأمین صلح افغانستان هستیم
امضای تفاهم‌نامه ۱۰۰ میلیون دلاری داروسازی بین افغانستان و هند
هشدار چهار کشور اروپایی نسبت به تشدید خشونت‌های شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری
کرملین: به رغم «غیرقانونی» بودن زلنسکی، خواستار صلح با اوکراین هستیم
پوتین هفته آینده به هند سفر می‌کند
فقط ۳۵ درصد کمک‌های بشردوستانه توافق شده به غزه رسیده است
هشدار نخست‌وزیر بلژیک درباره طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های روسیه
حمله اسرائیل به جنوب سوریه؛ ۱۳ اسرائیلی زخمی شدند
تهدید ترامپ به آغاز عملیات زمینی علیه ونزوئلا
تعداد کشته‌ها به ۹۴ نفر افزایش یافت/ مرگبارترین آتش‌سوزی هنگ‌کنگ در ۸۰ سال گذشته