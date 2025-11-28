باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه دیلی تلگراف انگلیس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد: علیرغم مخالفتهای سیاستمداران اروپایی، واشنگتن ممکن است کنترل روسیه بر کریمه و سرزمینهای تصرف شده در جنگ اخیر را به رسمیت بشناسد تا به یک راهحل مسالمتآمیز برای جنگ دست یابد.
این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «به طور فزایندهای مشخص است که آمریکاییها به موضع اروپا اهمیتی نمیدهند. آنها میگویند اروپاییها میتوانند هر کاری که میخواهند انجام دهند».
به گفته این منبع، نمایندگان آمریکا راهبرد اولیه خود را که در طرح صلح پیشین ترسیم شده و محتوای آن به رسانهها درز کرده بود، رها نکردهاند. بر اساس این طرح، آمریکا و سایر کشورها باید حاکمیت روسیه بر کریمه، دونباس و سایر سرزمینهایی را که اوکراین ملزم به واگذاری آنها خواهد بود، به رسمیت بشناسند. در عوض، کییف تضمینهای امنیتی آمریکا و اروپا را دریافت خواهد کرد.
این گزارش خاطرنشان میکند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا «جرد کوشنر» داماد خود و «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه را به مسکو خواهد فرستاد تا پیشنهاد مستقیمی را به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ارائه دهند.
پیش از این، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه گفته بود که پوتین قصد دارد ویتکاف را به حضور بپذیرد و توافق اولیه برای سفر او به مسکو در هفته آینده حاصل شده است. شایان ذکر است که نمایندگان دیگری از دولت آمریکا ممکن است ویتکاف را همراهی کنند.
منبع: خبرگزاری تاس