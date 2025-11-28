باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، شامگاه جمعه در اطلاعیهای اعلام داشت: بنا بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا درباره نحوه فعالیتهای آموزشی و اداری، در روز شنبه ۸ آذر فعالیتهای آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ـ بهجز واحدهای ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم، فیروزکوه، دماوند و پردیس ـ در تمامی مقاطع بهصورت مجازی برگزار خواهد شد.
فعالیتهای اداری در سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران (بهجز واحدهای یاد شده) نیز با حداقل حضور و به تشخیص مدیر مربوطه بهصورت دورکاری انجام میشود.
نحوه فعالیت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سایر استانها نیز بر اساس تصمیم استانداری هر استان تعیین خواهد شد.
همچنین امتحان جامع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در تمامی شهرهای استانهایی که فعالیتهای آموزشی آنها بهصورت مجازی اعلام شده است، لغو و تاریخ جدید برگزاری متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
به گزارش ایرنا، استاندار تهران امشب اعلام کرد: مدارس و دانشگاههای استان تهران به استثنای ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم فیروزکوه، دماوند و پردیس در تمام مقاطع مجازی و ادارات با نظر مدیران در روز شنبه هشتم آذرماه دورکار خواهند بود.
محمدصادق معتمدیان روز جمعه در کارگروه اضطراری آلودگی هوا با اشاره به مصوبات این کارگروه از مجازی شدن مدارس در تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاه هاو دورکاری ادارات استان با نظر مدیران، به استثنای به استثنای ملارد، شهریار، شهرقدس، رباط کریم فیروزکوه، دماوند و پردیس فردا شنبه هشتم آذرماه خبر داد.
وی با تاکید بر اهمیت سلامت همه اقشار جامعه اظهار کرد: تمامی اعضای کارگروه، گزارشهای لازم را در این جلسه ارائه دادند که طبق این گزارشها تصمیمات لازم اتخاذ شده است.
استاندار تهران با اشاره به دادهها و جمعبندیهای صورت گرفته اعلام کرد: بنا بر مصوبات کارگروه مقرر شد؛ مهدکودکها و پیشدبستانی تعطیل و آموزش مدارس در همه مقاطع در شهر و استان تهران به استثنای ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم فیروزکوه، دماوند و پردیس به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار شود.