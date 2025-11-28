به دنبال تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا مبنی بر ارائه آموزش مجازی در مدارس و دانشگاه‌های برخی استان‌ها از جمله تهران، دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه‌ای جزییات فعالیت‌های آموزشی اداری واحد‌های خود برای فردا، شنبه ۸ آذر را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، شامگاه جمعه در اطلاعیه‌ای اعلام داشت: بنا بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا درباره نحوه فعالیت‌های آموزشی و اداری، در روز شنبه ۸ آذر فعالیت‌های آموزشی واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ـ به‌جز واحد‌های ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم، فیروزکوه، دماوند و پردیس ـ در تمامی مقاطع به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

فعالیت‌های اداری در سازمان مرکزی و واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران (به‌جز واحد‌های یاد شده) نیز با حداقل حضور و به تشخیص مدیر مربوطه به‌صورت دورکاری انجام می‌شود.

نحوه فعالیت واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی در سایر استان‌ها نیز بر اساس تصمیم استانداری هر استان تعیین خواهد شد.

همچنین امتحان جامع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در تمامی شهر‌های استان‌هایی که فعالیت‌های آموزشی آنها به‌صورت مجازی اعلام شده است، لغو و تاریخ جدید برگزاری متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، استاندار تهران امشب اعلام کرد: مدارس و دانشگاه‌های استان تهران به استثنای ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم فیروزکوه، دماوند و پردیس در تمام مقاطع مجازی و ادارات با نظر مدیران در روز شنبه هشتم آذرماه دورکار خواهند بود.

محمدصادق معتمدیان روز جمعه در کارگروه اضطراری آلودگی هوا با اشاره به مصوبات این کارگروه از مجازی شدن مدارس در تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاه هاو دورکاری ادارات استان با نظر مدیران، به استثنای به استثنای ملارد، شهریار، شهرقدس، رباط کریم فیروزکوه، دماوند و پردیس فردا شنبه هشتم آذرماه خبر داد.

وی با تاکید بر اهمیت سلامت همه اقشار جامعه اظهار کرد: تمامی اعضای کارگروه، گزارش‌های لازم را در این جلسه ارائه دادند که طبق این گزارش‌ها تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

استاندار تهران با اشاره به داده‌ها و جمع‌بندی‌های صورت گرفته اعلام کرد: بنا بر مصوبات کارگروه مقرر شد؛ مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی تعطیل و آموزش مدارس در همه مقاطع در شهر و استان تهران به استثنای ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم فیروزکوه، دماوند و پردیس به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار شود.

برچسب ها: دانشگاه آزاد ، آزمون دکتری
خبرهای مرتبط
اعلام آخرین مهلت ثبت‌نام در مصاحبه بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد
۱۵ مرداد، آخرین فرصت ثبت‌نام متأخرین مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد
زمان‌بندی مصاحبه دکتری تخصصی ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد منتشر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اسامی جدید محصولات شوینده و غیرآرایشی فاقد مجوز منتشر شد
دلایلی خطرناک برای خون‌دماغ و ترشحات مداوم بینی
آزمایشی جدید که علت پنهان فشار خون بالا را آشکار می‌کند
کاظمی: امروز بیش از هر زمان، نیازمند تولید محتوای امیدآفرین هستیم
راهکار تشخیص مزاج کودکان + فیلم
رقیبی جدید و قدرتمند در بازار تبلت‌های اندرویدی
۴۰ هزار سیارک نزدیک به زمین!
چگونه از فرزندمان در برابر آنفلوآنزا محافظت کنیم؟
افزایش بودجه آژانس فضایی اروپا برای جبران عقب‌ماندگی در رقابت فضایی
۲ هزار آمبولانس وارد ناوگان اورژانس کشور می‌شود
آخرین اخبار
هوش مصنوعی زبان جدید جهان است و ایران باید پیشرو باشد/ حضور ۳۰ هزار شرکت‌کننده بین المللی در رقابت جهانی رایان
آینده را مغز‌های آماده، دل‌های امیدوار و فناوری ایرانی می‌سازد
راهکار تشخیص مزاج کودکان + فیلم
اسامی جدید محصولات شوینده و غیرآرایشی فاقد مجوز منتشر شد
چگونه از فرزندمان در برابر آنفلوآنزا محافظت کنیم؟
۴۰ هزار سیارک نزدیک به زمین!
آزمایشی جدید که علت پنهان فشار خون بالا را آشکار می‌کند
رقیبی جدید و قدرتمند در بازار تبلت‌های اندرویدی
افزایش بودجه آژانس فضایی اروپا برای جبران عقب‌ماندگی در رقابت فضایی
۲ هزار آمبولانس وارد ناوگان اورژانس کشور می‌شود
دلایلی خطرناک برای خون‌دماغ و ترشحات مداوم بینی
کاظمی: امروز بیش از هر زمان، نیازمند تولید محتوای امیدآفرین هستیم
کمبود ست پیوند مغز استخوان نداریم