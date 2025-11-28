مسابقات قهرمانی سوارکاری استان قم بارقابت بیش از ۵۰ سوارکار در پنج رده سنی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مسابقات قهرمانی سوارکاری استان قم با رقابت ۵۳ سوارکار در پنج رده نونهال، نوجوان، بزرگسال، مالکین و رده ویژه اسب‌های ایرانی، در مجموعه سوارکاری استان برگزار شد.

رئیس هیئت سوارکاری استان قم در حاشیه این رقابت‌ها در گفتگو با خبرنگار ما گفت: کیفیت مسابقات امسال نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشت و سطح آمادگی سوارکاران و اسب‌ها قابل توجه بود.

سید مهدی طباطبایی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌ها و باشگاه‌های فعال استان افزود: در قم هفت باشگاه دارای مجوز رسمی فعالیت می‌کنند و چهار باشگاه دیگر نیز در حال دریافت مجوز هستند؛ که هر باشگاه به‌طور متوسط بین چهل تا پنجاه سوارکار و کارآموز دارد که به صورت حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای مشغول آموزش و تمرین سوارکاری هستند.

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، سوارکاری
خبرهای مرتبط
موتورسواری بانوان در دستور کار شورای فقهی مرکز تحقیقات مجلس در قم قرار گرفت
هزینه های سرسام آور رشته اسب سواری در قم
استان قم در زمینه سوارکاری پتانسیل خوبی دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
منافقان سرانجامی جز سقوط ندارند / تأکید رهبر انقلاب بر حمایت از دولت و توجه مضاعف به بسیج
اختتامیه شعر جوان کشور در قم
«از ایرانمان دفاع می‌کنیم»؛ کتابی برای پرورش فرهنگ ایثار و مقاومت دانش آموزان
فراخوان مسابقه کتابخوانی به همت کتابخانه حرم حضرت معصومه(س)
توقف مقابل مراکش پایان راه ملی‌پوش قمی
هفت مصدوم در تصادف محور دلیجان–سلفچگان
پایان پیکارهای قهرمانی سوارکاری استان قم
بخت قبرستان متروکه قم باز شد
آخرین اخبار
بخت قبرستان متروکه قم باز شد
پایان پیکارهای قهرمانی سوارکاری استان قم
هفت مصدوم در تصادف محور دلیجان–سلفچگان
اختتامیه شعر جوان کشور در قم
منافقان سرانجامی جز سقوط ندارند / تأکید رهبر انقلاب بر حمایت از دولت و توجه مضاعف به بسیج
«از ایرانمان دفاع می‌کنیم»؛ کتابی برای پرورش فرهنگ ایثار و مقاومت دانش آموزان
فراخوان مسابقه کتابخوانی به همت کتابخانه حرم حضرت معصومه(س)
توقف مقابل مراکش پایان راه ملی‌پوش قمی
غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا در قم
صعود جهانی کاراته‌کای قمی به مرحله یک هشتم نهایی
راه یابی ۳۷ اثر به بیست و ششمین جشنواره استانی تئاتر قم