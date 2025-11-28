مسابقات قهرمانی سوارکاری استان قم بارقابت بیش از ۵۰ سوارکار در پنج رده سنی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مسابقات قهرمانی سوارکاری استان قم با رقابت ۵۳ سوارکار در پنج رده نونهال، نوجوان، بزرگسال، مالکین و رده ویژه اسب‌های ایرانی، در مجموعه سوارکاری استان برگزار شد.

رئیس هیئت سوارکاری استان قم در حاشیه این رقابت‌ها در گفتگو با خبرنگار ما گفت: کیفیت مسابقات امسال نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشت و سطح آمادگی سوارکاران و اسب‌ها قابل توجه بود.

سید مهدی طباطبایی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌ها و باشگاه‌های فعال استان افزود: در قم هفت باشگاه دارای مجوز رسمی فعالیت می‌کنند و چهار باشگاه دیگر نیز در حال دریافت مجوز هستند؛ که هر باشگاه به‌طور متوسط بین چهل تا پنجاه سوارکار و کارآموز دارد که به صورت حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای مشغول آموزش و تمرین سوارکاری هستند.