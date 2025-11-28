مسابقات لیگ دسته یک با پیروزی مس شهر بابک مقابل نساجی مازندران صدرنشین پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته سیزدهم لیگ دسته یک فوتبال پنج دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد.
نتایج بازیهای روز دوم هفته سیزدهم لیگ یک:
شهرداری نوشهر ۰ - ۱ صنعت نفت آبادان
مس سونگون ۰ - ۰ داماش گیلان
فرد البرز ۱ - ۰ نیروی زمینی
مس شهر بابک ۲ - ۱ نساجی مازندران
پارس جنوبی جم ۰ - ۱ مس کرمان
در ادامه رقابتهای این هفته فردا، نفت و گاز گچساران به مصاف شناورسازی قشم میرود. رقابتهای هفته سیزدهم لیگ یک، روز یکشنبه با دیدار هوادار و بعثت کرمانشاه به پایان میرسد.
نساجی با وجود این شکست همچنان با ۳۰ امتیاز صدرنشین لیگ یک است، مس شهر بابک با ۲۲ امتیاز در رتبه دوم قرار دارد و سایپا با ۲۱ امتیاز سوم است.
روز گذشته سایپا با یک از گل از سد آریو اسلامشهر گذشت و پالایش نفت بندرعباس با نتیجه ۲ - ۱ از سد نود ارومیه عبور کرد.