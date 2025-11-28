معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم از تبدیل قبرستان نو به باغ مزار و پارک عمومی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- قبرستان نو،گورستان قدیمی شهر با مساحتی ۴/۵ هکتاری، عرصه وسیعی از پیرامون مرکز شهر را در برمیگیرد، پهنه عظیمی است که سال ها بار دیده نشدن حقوق شهروندان و زائران بانوی کرامت سلام الله علیها را برای داشتن فضای باز و مطلوب شهری به دوش می کشد.
نگاهی به تاریخچه قبرستان نو
در سال ۱۳۰۸، قبرستان بابلان میدان آستانه بهدست حکومت پهلوی اول تخریب شد. در پی این تخریب، قبرستان جدیدی با مدیریت عبدالکریم حائری یزدی، جایگزین آن گردید که به قبرستان نو یا قبرستان حاج شیخ، و منتسب به آیتالله حائری یزدی بهعنوان بنیانگذار آن شهرت یافت.همزمان با این مجموعه، گورستان دیگری با نام قبرستان ابوحسین احداث شد که در کنار هم قرار دارند.
پس از سالها رکود و بیتوجهی، قبرستان نو قم با طرحی تازه وارد مرحلهای جدید از حیات شهری میشود؛ طرحی که قرار است این فضای متروکه را به باغمزار و پارکی عمومی بدل کند، در حالی که قبور موجود همچنان حفظ خواهند شد.
طرحی برای احیای یک بافت فراموششده
خسرو سامری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم درباره آخرین وضعیت ساماندهی قبرستان نو گفت: بر اساس توافقات انجامشده، حدود ۸۰ درصد از فضای قبرستان نو به باغمزار و پارک عمومی تبدیل خواهد شد. نگهداری این فضا بر عهده شهرداری است و مالکیت همچنان متعلق به اداره اوقاف خواهد بود.
دسترسی آسانتر برای اهالی و زائران
به گفته سامری، دیوارهای اطراف قبرستان بازسازی و ساماندهی میشوند تا دسترسی اهالی محله به خیابان اراک و مسیر روبهروی حرم مطهر تسهیل شود. نقشههای اجرایی طرح نیز این هفته به تأیید فرمانداری قم، دفتر فنی معاونت عمرانی استانداری، شهرداری و اداره اوقاف خواهد رسید. پس از آن، شهرداری با انتخاب مشاور و پیمانکار مناسب آغاز به کار میکند.
بهره برداری از فاز نخست تا سه ماه آینده
سامری با اشاره به اهمیت این طرح برای فضای شهری و زائران گفت: با توجه به هماهنگیهای انجامشده و پیگیری استاندار، پیشبینی میشود فاز نخست پروژه تا سهماهه اول سال آینده به بهرهبرداری برسد
گامی در جهت بازآفرینی شهری
این اقدام، نهتنها به احیای یکی از بافتهای متروکه قم میانجامد، بلکه میتواند الگویی برای تلفیق میراث مذهبی و نیازهای شهری باشد؛ جایی که قبور تاریخی در کنار فضای سبز و مسیرهای عمومی، همزمان احترام به گذشته و پاسخ به نیاز امروز را نمایان میسازد.