رودیون میروشنیک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه روسیه در امور جنایات اوکراین اظهار داشت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین سادهلوحانه معتقد است که با تحویل دادن همکارانش، میتواند برای مذاکره در مورد آینده خود زمان بخرد.
این دیپلمات روس در کانال تلگرامی خود نوشت: «زلنسکی هنوز سادهلوحانه معتقد است که با تحویل شرکایش، میتواند فرار کند یا حداقل برای مذاکره در مورد آیندهاش زمان بخرد.»
ولودیمیر زلنسکی اعلام کرد که آندری یرماک، رئیس دفترش، از سمت خود استعفا داده است. زلنسکی در یک پیام ویدیویی که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، گفت: «آندری یرماک، رئیس دفتر، استعفای خود را ارائه کرده است.»
دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، روز جمعه گفت که با توجه به رسوایی فساد فزاینده، وضعیت در اوکراین بسیار دشوار خواهد بود. پسکوف در بیانیهای تلویزیونی خطاب به رسانههای روسیه، در مورد تفتیش منزل آندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی، گفت: «اوضاع در اوکراین بسیار دشوار است و در واقع این رسوایی فساد، نظام سیاسی این کشور را از همه طرف متزلزل میکند.»
در ۱۰ نوامبر، اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین عملیات گستردهای را برای کشف طرحهای فساد در بخش انرژی آغاز کرد. کانال تلگرام این دفتر تصاویری از کیفهای پر از بستههای ارز خارجی که در جریان بازرسی از خانههای مقامات اوکراینی مرتبط با این بخش کشف شده بود، منتشر کرد، اما مبلغ دقیق آن را فاش نکرد.
یاروسلاو هلزنیاک، نماینده مجلس اوکراین، گزارش داد که اداره ملی مبارزه با فساد (NAB) خانه هرمان گالوشنکو، وزیر سابق انرژی، و شرکت انرگواتم را تفتیش کرده است. به گزارش یک روزنامه اوکراینی، مأموران NAB همچنین خانه تاجر تیمور مندیچ را که رسانههای اوکراینی او را «کیسه پول» زلنسکی توصیف کردهاند، تفتیش کردهاند. به گفته معاون، این تاجر پیش از این با عجله از اوکراین اخراج شده بود.
منبع: اسپوتنیک