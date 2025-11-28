باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

انتشار اسناد بی سند + فیلم

انتشار روایت‌هایی از پشت‌صحنه تولید گزارش‌های فاقد سند در برخی شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی، بار دیگر بحث درباره مرز باریک میان «اطلاع‌رسانی» و «خبرسازی» را زنده کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با انتشار مجموعه‌ای از اعتراف‌ها و روایت‌های تازه درباره شیوه تولید گزارش در برخی شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی، توجه افکار عمومی به موضوع استفاده گسترده از منابع ناشناس، روایت‌های غیرقابل راستی‌آزمایی و ادعاهای بدون سند معطوف شده است.

بر اساس این روایت‌ها، بخشی از گزارش‌ها با اتکا به نقل‌قول‌هایی فاقد هویت، تعابیر کلی و عباراتی نظیر «یک منبع مطلع»، «چند شاهد عینی» یا «به‌گفته نزدیکان موضوع» تهیه شده و سپس در قالب خبر قطعی منتشر می‌شود؛ رویکردی که کارشناسان آن را فاصله‌گرفتن از استانداردهای حرفه‌ای خبرنگاری می‌دانند.

مطالب مرتبط
انتشار اسناد بی سند + فیلم
young journalists club

تأثیر ربات‌ها و هوش مصنوعی برای جاعلان خبر + فیلم

انتشار اسناد بی سند + فیلم
young journalists club

الگوی آشوبی که با شعار آزادی آغاز، اما به تجزیه و خون ختم می‌شود + فیلم

انتشار اسناد بی سند + فیلم
young journalists club

ادعای نادرست رسانه‌های معاند در رابطه با فوت «فرزاد خوش‌برش» در زندان ساری

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تولید تلفن‌همراه ایرانی، بدون کارخانه + فیلم
۱۹۶۷

تولید تلفن‌همراه ایرانی، بدون کارخانه + فیلم

۰۷ . آذر . ۱۴۰۴
ماجرای شهادت فرزند وزیر بهداشت اسبق + فیلم
۱۴۳۹

ماجرای شهادت فرزند وزیر بهداشت اسبق + فیلم

۰۷ . آذر . ۱۴۰۴
رهبر انقلاب فعال‌ترین راوی جنگ ۱۲ روزه + فیلم
۱۲۷۹

رهبر انقلاب فعال‌ترین راوی جنگ ۱۲ روزه + فیلم

۰۷ . آذر . ۱۴۰۴
توهین دوباره ترامپ به یک خبرنگار زن + فیلم
۱۱۳۵

توهین دوباره ترامپ به یک خبرنگار زن + فیلم

۰۷ . آذر . ۱۴۰۴
تصاویر زیبا از فوران یک آتشفشان
۱۰۷۵

تصاویر زیبا از فوران یک آتشفشان

۰۷ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.