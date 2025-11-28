انتشار اسناد بی سند + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - با انتشار مجموعهای از اعترافها و روایتهای تازه درباره شیوه تولید گزارش در برخی شبکههای فارسیزبان خارجی، توجه افکار عمومی به موضوع استفاده گسترده از منابع ناشناس، روایتهای غیرقابل راستیآزمایی و ادعاهای بدون سند معطوف شده است.
بر اساس این روایتها، بخشی از گزارشها با اتکا به نقلقولهایی فاقد هویت، تعابیر کلی و عباراتی نظیر «یک منبع مطلع»، «چند شاهد عینی» یا «بهگفته نزدیکان موضوع» تهیه شده و سپس در قالب خبر قطعی منتشر میشود؛ رویکردی که کارشناسان آن را فاصلهگرفتن از استانداردهای حرفهای خبرنگاری میدانند.