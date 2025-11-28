استعفای رئیس دفتر زلنسکی در حالی اعلام شد که او قرار بود فردا برای یک سفر مهم کاری به آمریکا رفته و با فرستاده ویژه ترامپ گفتگو کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس به نقل از یک مقام اوکراینی گزارش داد: استعفای آندری یرماک، رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی «زلزله سیاسی» بود که یک روز قبل از سفر برنامه‌ریزی‌شده او به آمریکا رخ داد.

گفته شده در این سفر قرار بود که یرماک با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه دونالد ترامپ و «جرد کوشنر» داماد او دیدار کند.

سفر یرماک به همراه چند تن از دستیاران زلنسکی برای روز یکشنبه در میامی برنامه‌ریزی شده و طرف اوکراینی امیدوار بود که بتواند جزئیات طرح صلح آمریکا را در آن نهایی کند.

آندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی و دومین فرد قدرتمند در اوکراین است که در بسیاری از گفت‌و‌گو‌های آتش‌بس، ریاست هیئت اوکراینی را بر عهده داشته است. در ادامه رسوایی فساد در میان مقامات اوکراینی، ظهر امروز بیش از ۱۰ مامور مبارزه با فساد وارد منزل او شده و آن را بازرسی کردند.

پس از چند ساعت، ولودیمیر زلنسکی اعلام کرد که رئیس دفتر او از سمت خود استعفا کرده است.

رسوایی فساد اوکراین در حالی که جنگ در این کشور چهار ساله شده و بسیاری از مردم در شرایط دشواری زندگی می‌کنند، جنجال‌های زیادی را برانگیخته است. در یکی از مکالمات فاش شده از مقامات که مربوط به این پرونده است، یک مظنون می‌گوید که ساخت سازه‌هایی برای دفاع از نیروگاه‌ها در برابر حملات روسیه «حیف» است، زیرا می‌توان همین پول را «دزدید»!

پیش از این، روزنامه گاردین در مقاله‌ای نوشته بود که بازرسی منزل رئیس دفتر زلنسکی در روز‌های اخیر که اوکراین درگیر مذاکرات صلح است، می‌تواند پیامد‌های بزرگی برای صحنه سیاسی اوکراین و مذاکرات داشته باشد.

منبع: خبرگزاری تاس