باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- فاطمه گودرزی‌مقدم، عضو تیم یک شرکت دانش‌بنیان، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شرکت ما با توسعه شبیه‌ساز جراحی‌های شبکیه چشم، گام مهمی در بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته پزشکی برداشته است. به گفته او، این شرکت که پیشگام فناوری شبیه‌ساز‌های جراحی پزشکی مبتنی بر واقعیت مجازی در آسیا و دارنده صددرصد سهم بازار شبیه‌ساز‌های جراحی چشم در ایران است، با ارائه محصول OpSim امکان تمرین مهارت‌های تخصصی جراحی را در محیطی کاملاً ایمن و واقع‌گرایانه فراهم کرده است.

وی افزود: شبیه‌ساز جراحی چشمی OpSim نخستین نمونه توسعه‌یافته در کشور است و به رزیدنت‌های چشم‌پزشکی اجازه می‌دهد بدون حضور بیمار واقعی، توانایی‌های عملی خود را در شرایطی مشابه اتاق عمل تقویت کنند. در این فناوری پزشک تنها شنونده کلاس نیست و در فضای عمل مجازی با ابزار واقعی کار می‌کند، لرزش دست خود را مشاهده می‌کند و نتیجه تصمیم‌هایش را در لحظه تجربه خواهد کرد.

گودرزی‌مقدم تأکید کرد استفاده از مدل‌های دقیق چشم انسان، میکروسکوپ استریو، ابزار‌های واقعی و ثبت دیجیتال عملکرد کارآموزان باعث شده فرایند یادگیری از حالت تئوریک به تجربه‌ای ملموس و هوشمندانه تبدیل شود. او گفت این شبیه‌ساز به طور کامل بازطراحی شده و در زمینه مدل‌سازی بیومکانیکی، واقع‌گرایی بصری و بهینه‌سازی سیستم میکروسکوپ ویژه جراحی‌های حوزه شبکیه ارتقا یافته است.

به گفته این عضو تیم تحقیقاتی، شبیه‌ساز OpSim در سه مدل اصلی ارائه می‌شود: VIT-BS برای آموزش مهارت‌های پایه مانند کنترل لرزش دست، کار با فورسپس و استفاده از لیزر درون‌چشمی؛ VIT-ST برای تمرین تکنیک‌های جراحی از جمله ویتروکتومی و درمان جداشدگی شبکیه؛ و VIT-CT برای آموزش پیشرفته تکنیک‌های تکمیلی از جمله لایه‌برداری ILM.

او مهم‌ترین مزیت‌های این محصول را تجربه جراحی در محیطی کاملاً ایمن و واقع‌گرایانه، افزایش ماندگاری دانش و مهارت‌های عملی، حذف خطرات آموزشی برای بیماران، ثبت و ارزیابی دقیق عملکرد رزیدنت‌ها، گزارش‌گیری هوشمند از پیشرفت و شبیه‌سازی کامل میکروسکوپ، ابزار جراحی و فیزیک مایعات چشم عنوان کرد.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.