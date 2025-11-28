باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان دومین روز از رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در قاهره پایتخت مصر، آتوسا گلشاد نژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم بانوان و صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم مردان با شکست رقبای خود راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند، اما مبینا حیدری در ۶۸- و مهدی خدابخشی در وزن ۸۴- کیلوگرم از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

در وزن ۶۱- کیلوگرم بانوان، آتوسا گلشادنژاد در مبارزه نخست ۸ بر صفر حریف خود از کامرون را برد و در دومین مبارزه نیز ۲ بر یک از سد اتوبایوا از ازبکستان گذشت. گلشاد نژاد در سومین مبارزه برابر حریف خود از لتونی به تساوی صفر بر صفر رسید تا در مجموع با ۲ برد و یک تساوی راهی مرحله یک هشتم نهایی شود. وی در این مرحله نیز مقابل حریف خود از شیلی پس از تساوی صفر بر صفر با رای داوران پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، مبینا حیدری در مبارزه نخست برابر فونیکا از پورتریکو یک بر یک شکست خورد. وی سپس ۲ بر یک حریف خود از الجزایر را برد، اما در سومین مبارزه نیز برابر دویگلی از اتریش ۲ بر یک باخت تا با یک پیروزی و دو شکست از دور مسابقات حذف شود.

در وزن ۸۴- کیلوگرم، مهدی خدابخشی در مبارزه نخست برابر حریف خود از الجزایر ۲ بر ۲ شکست خورد. وی سپس ۹ بر ۳ حریف خود از اکوادور را برد و در سومین مبارزه نیز ۶ بر ۳ مقابل برزانیسیچ از صربستان شکست خورد و در مجموع با یک پیروزی و ۲ شکست از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۸۴+ کیلوگرم، صالح اباذری در مبارزه نخست مقابل نیکوپولوس از یونان ۳ بر صفر به برتری رسید. وی سپس ۴ بر صفر عبدالسلام از لیبی را برد و در مبارزه سوم برابر وسیچ از کرواسی به تساوی صفر بر صفر رسید تا در مجموع با ۲ پیروزی و یک تساوی راهی مرحله یک هشتم نهایی شود. اباذری در این مرحله نیز مقابل بوساک از جمهوری چک ۴ بر ۳ به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

منبع: فدراسیون کاراته