باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آنچو کچالی، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، اظهار داشت که حملات رژیم تروریستی اسرائیل به سوریه با هدف مانع‌تراشی در برابر تلاش‌های دولت و مردم سوریه برای برقراری امنیت صورت می‌گیرد و این حملات نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: «با وجود فقدان تهدید‌ها از جانب سوریه، اقدامات نظامی اسرائیل حاکمیت و تمامیت ارضی آن را نقض می‌کند، غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد و ثبات منطقه‌ای را تضعیف می‌کند.»

کچالی بر لزوم توقف حملات رژیم تروریستی اسرائیل که هدف آن ایجاد مانع در برابر تلاش‌های دولت و مردم سوریه برای تضمین امنیت، رفاه و صلح عمومی است، تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که جامعه بین‌المللی در این زمینه مسئولیت دارد.

از سویی دیگر وزارت امور خارجه سوریه «تجاوز جنایتکارانه» ارتش رژیم تروریستی اسرائیل را که با نفوذ به داخل اراضی شهرک بیت جن در حومه دمشق و تعرض به ساکنان و دارایی‌های آنها انجام شد، محکوم کرد.

نفوذ رژیم تروریستی اسرائیل به شهرک بیت جن سوریه، محکومیت‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت، به ویژه پس از آنکه این حمله ۱۳ کشته غیرنظامی و ۲۵ زخمی از جمله زنان و کودکان برجای گذاشت و به آوارگی گسترده ساکنان منجر شد.

منبع: آر تی