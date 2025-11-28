باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان نظارت بر ارتباطات دولتی روسیه به شرکت متا هشدار داد که در صورت عدم رعایت قوانین روسیه، برنامه پیام‌رسان «واتس‌اپ» را به طور کامل مسدود خواهد کرد.

خبرگزاری اینترفاکس به نقل از این سازمان نوشت: «اگر این سرویس پیام‌رسان همچنان از برآورده کردن خواسته‌های قانونی روسیه خودداری کند، به طور کامل مسدود خواهد شد».

مقامات روسیه از تابستان امسال تماس‌های صوتی واتس‌اپ و تلگرام را به‌طور جزئی محدود کردند. به گفته روسیه، این سرویس‌های پیام‌رسان توسط متهمان به کلاهبرداری، اخاذی و «فعالیت‌های تروریستی و خرابکارانه» برای ارتباط استفاده می‌شوند و صاحبان این پیام‌رسان‌ها با پلیس روسیه برای پیگیری مجرمان همکاری نکرده‌اند.

منبع: رویترز