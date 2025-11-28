باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله تاکید کرد که ترور شهید هیثم علی الطباطبایی و یارانش، یک تعرض آشکار و جنایتی توصیف‌شده است. او ضمن تاکید بر حق حزب‌الله برای پاسخگویی، اعلام کرد که زمان این پاسخ را حزب تعیین خواهد کرد.

شیخ نعیم قاسم که امروز (جمعه) در مراسم یادبود شهید الطباطبایی و یاران شهیدش سخن می‌گفت، از سفر پاپ لئون چهاردهم به لبنان در این مرحله سرنوشت‌ساز استقبال کرد و افزود: «ما مامور شدیم تا نامه‌ای از سوی حزب‌الله به پاپ ارائه دهیم و این نامه در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.»

دبیرکل حزب‌الله همچنین توقف آتش‌بس و اقدامات خصمانه را در سال گذشته، روز پیروزی مقاومت، جنبش، مردم و لبنان دانست . گفت: «زیرا ما مانع از دستیابی دشمن به اهدافش، در راس آنها پایان دادن به مقاومت، شدیم.»

شیخ قاسم تاکید کرد که نبرد «اولی الباس» رویارویی یک نیروی متواضع بود که قابل مقایسه با قدرت دشمن نبود، اما عزتمند بود و اراده، شجاعت و اعتماد به پیروزی داشت. او اشاره کرد که پروژه دشمن اسرائیلی در آستانه نبرد اولی الباس شکست خورد.

حمله به کل لبنان؛ وظیفه دولت در بازدارندگی

شیخ نعیم قاسم پرسید: «آیا تعرضی به رئیس‌جمهور، چون با درایت رفتار می‌کند، یا به فرمانده ارتش، چون بر اساس حمایت از صلح داخلی عمل می‌کند، وجود ندارد؟» او اشاره کرد که تجاوز اسرائیل، تجاوز به کل لبنان است.

وی افزود که دفاع، مسئولیت تمام لبنان و در درجه اول مسئولیت دولت است، زیرا دولت با توافق موافقت کرده و اعلام کرده که می‌خواهد ابتکار عمل را برعهده بگیرد. او تاکید کرد که «نفوذ هوایی اسرائیل بر لبنان» وجود دارد.

او توضیح داد که دولت لبنان تصمیم گرفته است به روش دیپلماتیک و سیاسی مانع استقرار دشمن شود، اما تاکید کرد که اشغالگران اسرائیلی می‌دانند که با وجود مقاومت، نمی‌توانند مستقر شوند.

شیخ قاسم خطاب به دولت گفت: «آمادگی و توانایی ما برای دفاع، مانع استقرار دشمن می‌شود و دولت باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کند.» وی افزود که تفویض اختیار به مسئولان برای بازگرداندن حاکمیت، زمین، اسرا و کرامت است.

سلاح مقاومت و سرنوشت سوریه

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد که سلاح مقاومت مشکلی است که پروژه موجودیت رژیم تروریستی اسرائیل را مختل می‌کند و هر کس که به خواست این رژیم تروریستی خواهان خلع سلاح باشد، به آن خدمت می‌کند.

وی تاکید کرد: «تهدیدات نه چیزی را پیش می‌برد و نه به تاخیر می‌اندازد، و احتمال جنگ و عدم آن وجود دارد، زیرا اسرائیل و آمریکا در حال بررسی گزینه‌های خود هستند. دشمنان باید ناامید شوند؛ این مردم شکست نمی‌خورند و تسلیم نخواهند شد، و ما شکست نخواهیم خورد و تسلیم نخواهیم شد.»

شیخ قاسم در خصوص موضوع سوریه گفت که عملیات بیت جن ثابت می‌کند که مردم سوریه هرگز تسلیم اشغالگران اسرائیل نخواهند شد و این نشانه‌ای مثبت و درست است.

یاد فرمانده شهید

شیخ قاسم در مورد شهید هیثم علی الطباطبایی گفت که او «سرور نبرد اولی الباس» از نظر مدیریت نظامی به شیوه‌ای حرفه‌ای و مهم بود و دارای «صفات بزرگی در برنامه‌ریزی، جسارت، مدیریت حکیمانه در قلب نبرد و آمادگی دائمی برای پس از آن» بود.

وی افزود: هدف اشغالگران اسرائیلی از ترور برجسته‌ترین شخصیت در عملیات جنگی، ضربه زدن به روحیه و ایجاد سردرگمی است، اما هدف این ترور محقق نشد و نخواهد شد و ما در همان مسیر ادامه می‌دهیم.»

دبیرکل حزب الله در پایان تاکید کرد مقاومت در یک صحنه باز است که دشمن با آسودگی خاطر و با هماهنگی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و سرویس‌های اطلاعاتی بین‌المللی و عربی در آن فعالیت می‌کند.

منبع: المیادین