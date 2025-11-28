استاندار تهران: تصمیمات بازدارنده مانع تشدید آلودگی هوا شد

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان شامگاه جمعه در گفتوگویی تلوزیونی درباره ضرورت اجرای تصمیمات اخیر برای مدیریت آلودگی هوا اظهار کرد: اگر این تصمیمات اتخاذ نمیشد، پیشبینیها نشان میداد غلظت آلایندهها افزایش یافته و وضعیت تهران به سطح بحرانیتری میرسید؛ خوشبختانه با تدابیر انجامشده و همراهی منسجم دستگاهها، از تشدید بحران جلوگیری شد.
وی با اشاره به نقش بخشهای بهداشتی در دورههای اوج آلودگی هوا افزود: بخشی از اقدامات ما جنبه پیشگیرانه دارد؛ مجموعههای بهداشتی با حضور فعال، آموزشهای لازم را به مردم ارائه میدهند؛ با وجود محدودیتها، شهروندان برای امور ضروری در سطح شهر تردد دارند و باید خطرات را به حداقل برسانیم.
استاندار تهران ادامه داد: همکاران ما در وزارت بهداشت و سه دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور در شبکههای مختلف، پروتکلهای لازم را برای کاهش مخاطرات آموزش میدهند؛ متأسفانه بیماران زمینهای، افراد دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماران خاص آسیبپذیری بیشتری دارند و لازم است پروتکلهای ویژه را رعایت کنند؛ از جمله استفاده از ماسک و پرهیز از حضور در مراکز پرجمعیت.
معتمدیان از تصویب محدودیتهای جدید در مراکز تجمعی خبر داد و گفت: در جلسه امروز برای سینماها، تئاترها و سایر اماکنی که محل تجمع شهروندان هستند، محدودیتهایی پیشبینی و مقرر شد برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شود تا ظرف ۲۴ ساعت آینده عملیاتی شود؛ این تصمیمها با هدف کاهش خطر و صیانت از سلامت مردم اتخاذ شده است.
استاندار تهران تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجامشده، چه در بخش نظارت، چه در حوزه بهداشتی و چه در محدودسازی فعالیتهای تجمعی، به طور مستقیم در کاهش آسیبپذیری شهروندان و مدیریت مؤثر شرایط اضطرار آلودگی هوا نقش داشته است.
اجرای پروتکلهای قانون هوای پاک در روزهای بنفش و قرمز
وی همچنین با تشریح اقدامات انجامشده در هفته بحرانی آلودگی هوا، اعلام کرد: بر اساس سند راهبردی مدیریت بحران و قانون هوای پاک، مجموعهای از محدودیتها و عملیات نظارتی برای کنترل انتشار آلایندهها و کاهش مواجهه شهروندان با هوای ناسالم اجرا شد.
استاندار تهران با اشاره به سطحبندی شرایط آلودگی هوا و جایگاه این موضوع در سند راهبردی مدیریت بحران کشور گفت: آلودگی هوا از مخاطرات اولویتدار در کشور است و متأسفانه هفته گذشته شرایط بحرانی از جمله روزهای بنفش و قرمز را پشت سر گذاشتیم که به دلیل افزایش غلظت آلایندهها در تهران و برخی شهرستانهای استان ایجاد شد.
معتمدیان افزود: اقدامات ما بر اساس پروتکلها و ضوابط تعیینشده در نقشه راه قانون هوای پاک انجام شد؛ بخشی از این اقدامات مربوط به جلوگیری از انتشار آلایندهها و بخش دیگر مربوط به کاهش مواجهه شهروندان با هوای آلوده است.
استاندار تهران با تشریح اقدامات مربوط به محور «جلوگیری از انتشار» اظهار کرد: این بخش شامل برنامههای بلندمدت و همچنین مداخلات کوتاهمدت است؛ در روزهای اخیر محدودیتهایی برای فعالیت کارخانههای سیمان و برخی واحدهای آلاینده اعمال شد؛ تعدادی از آنها اخطار گرفتند و برخی نیز در صورت عدم تمکین پلمب و از سوی اداره کل محیط زیست به دستگاه قضایی معرفی شدند؛ همچنین فعالیت واحدهای شن و ماسه و کورههای آجرپزی که آلایندگی داشتند، متوقف شد.
معتمدیان همچنین به مقابله با آتشسوزیهای پراکنده در سطح شهرستانها اشاره کرد و گفت: متأسفانه مواردی نظیر آتشسوزی لاستیک یا دیگر پسماندها موجب تشدید آلودگی میشود که این موارد با گشتهای مشترک دستگاههای ضابط کنترل و مدیریت شد.
استاندار تهران درباره اقدامات مرتبط با «کاهش مواجهه» نیز ادامه داد: به دلیل غلظت بالای آلایندهها در وضعیت اضطرار، ناچار به اتخاذ تصمیمهای پیشگیرانه بودیم؛ خصوصاً برای گروههای حساس مانند سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماریهای زمینهای.
وی اضافه کرد: در همین راستا، تعطیلی مهدکودکها و پیشدبستانیها و همچنین غیرحضوری کردن مدارس مصوب و ابلاغ شد؛ البته این تصمیم به معنای تعطیلی مطلق نبود، بلکه برای جلوگیری از رفتوآمد دانشآموزان اجرا شد تا سلامت آنان به خطر نیفتد.
استاندار تهران با تأکید بر اینکه تمام این اقدامات در کارگروه ملی اضطرار آلودگی هوا تصویب و اجرا شده است، گفت: مجموعه اقدامات بازدارنده در کنار نظارت میدانی باعث شد تا در روزهای بحران، از تشدید آلودگی و افزایش آسیبپذیری گروههای حساس جلوگیری شود.
منبع: ایسنا