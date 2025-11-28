در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
باشگاه خبرنگاران جوان - بیانات تازه رهبر انقلاب که با عنوان «نصایح پدرانه» منتشر شد، طی ساعات گذشته به یکی از پربازدیدترین موضوعات در فضای مجازی تبدیل شده است. کاربران در واکنش به این سخنان، بخشهایی از تحلیل رهبر انقلاب درباره شکست رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه را بازنشر کردهاند؛ تحلیلی که به گفته آنان بیانگر فروپاشی راهبردی این رژیم و ناتوانی آن در برابر مقاومت فلسطین است.
بخش دیگری از واکنشها به تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت حفظ همدلی و انسجام داخلی اختصاص داشت؛ موضوعی که بسیاری از کاربران آن را «کلید عبور از چالشهای اقتصادی و اجتماعی» توصیف کردهاند. بازتاب گسترده این بیانات نشان میدهد که توصیههای مطرحشده، علاوه بر جنبه سیاسی، بهواسطه لحن پدرانه و دعوت به آرامش و همکاری عمومی، در میان اقشار مختلف جامعه بازتابی مثبت داشته است.