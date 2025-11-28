باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های صهیونیستی از تحولات جدیدی در مورد آنچه که آنان مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از سوریه می‌‎خوانند، پرده برداشتند و اشاره کردند که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در حال روی آوردن به استراتژی مبتنی بر ترور‌های هوایی است.

شبکه ۱۳ تلویزیون عبری به نقل از منابع آگاه گزارش داد: «اسرائیل در حال بررسی پاسخ علیه دولت سوریه است؛ در صورتی که مشخص شود عناصر امنیت عمومی سوریه در درگیری‌هایی که سحرگاه امروز رخ داد، دست داشته‌اند.»

این شبکه همچنین توضیح داد که: «روند موجود در اسرائیل پس از درگیری مسلحانه در سوریه، به سمت کاهش عملیات بازداشت و تکیه بر ترور از طریق هوا متمایل شده است.» این منابع اشاره کردند که «کمین از پیش برنامه‌ریزی نشده بود، بلکه در واکنش به نفوذ انجام شد.»

رادیو ارتش رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کرد که «در بیت جن سوریه، یک هسته ۱۵ نفره از فعالان مرتبط با حماس حضور دارند که در حال برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات علیه اسرائیل هستند.»

منابع اسرائیلی هشدار دادند که «هر چه تلاش‌ها برای جذب سوری‌ها ادامه یابد، احتمال موفقیت عملیات علیه ارتش اسرائیل افزایش خواهد یافت.»

از سویی دیگر سازمان رادیو و تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل نیز به نقل از منابع خود گزارش داد که «تعدادی از مجریان حملات در سوریه، به نفع سازمان اطلاعات عمومی وابسته به حکومت کنونی کار می‌کنند»، که این اتهامی مستقیم علیه دستگاه‌های امنیتی سوریه مبنی بر تبانی در عملیات علیه اهداف اسرائیلی است.

این تحولات نشان‌دهنده یک تغییر احتمالی در استراتژی امنیتی اسرائیل در قبال سوریه است، با تمرکز بر گزینه‌های هوایی برای جلوگیری از به خطر افتادن نیرو‌های زمینی و افزایش اثربخشی در مقابله با تهدید‌های فزاینده.

شایان ذکر است که امروز (جمعه) در حمله و گلوله‌باران نیرو‌های اسرائیلی به شهرک بیت جن در حومه دمشق در جنوب سوریه، که در آن درگیری مردم محلی ناراضی از اشغالگری رژیم تروریستی اسرائیل با نیرو‌های ارتش این رژیم رخ داد، حداقل ۱۳ سوری کشته و ۲۴ مجموعا از دو طرف نفر زخمی شدند.

منبع: آر تی