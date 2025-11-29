باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر خلفی مدیر عامل جمعیت هلال احمر البرز گفت: در پی تماس مردمی مبنی بر گرفتار شدن ۲ کوهنورد در ارتفاعات کلومبستک در محور کرج – چالوس بلافاصله یک تیم امداد و نجات به همراه خودرو آمبولانس از پایگاه کندوان به محل اعزام و پس از رسیدن به موقعیت، ۲ کوهنورد که از سلامت کامل برخوردار بودند، به منطقه امن منتقل شدند.
وی افزود: افراد نجاتیافته هیچگونه مصدومیتی نداشتند و با رضایت شخصی از انتقال به مراکز درمانی خودداری کردند.
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر استان البرز با اشاره به بروز موارد مشابه، از کوهنوردان و طبیعتگردان خواست اطلاعات دقیق مسیر و شرایط جوی را پیش از صعود بررسی کنند.
وی گفت: زمان تقریبی بازگشت و مسیر حرکت را به خانواده یا دوستان اطلاع دهند.
خلفی بیان کرد: در صورت بروز مشکل، سریعاً با شماره ۱۱۲ هلالاحمر تماس گرفته تا نیروهای امدادی بهموقع اعزام شوند.
