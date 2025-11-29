باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمود کلهر پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیروزی سرخپوشان برابر تیم شمس آذر قزوین در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: بازی خوب و پربرخوردی بود و پرسپولیسی‌ها با ارنج خوب اوسمار به یک تیم هجومی تبدیل شدند و به زمین مسابقه آمدند تا این بازی را پیروز شوند، چون بازی بعدی شان "دربی" هست و بسیار حساس است. من فکر می‌کنم پرسپولیس به نتیجه لازم رسید چرا که بازی در مقابل هواداران تیم قزوینی سخت بود و از این مرحله عبور کرد و با روحیه خوب در مقابل استقلال قرار می‌گیرد.

کلهر درباره اینکه عملکرد تیم شمس آذر را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: تیم شمس آذر در دقایق اول بازی می‌توانست به گل برسد و ۲، ۳ موقعیت گل دیگری هم داشت که به نظرم فوق العاده خوب بازی کرد. موضوعی که این تیم را دچار مشکل کرد این بود که اسیر بازیکنان خلاق و رو به جلو پرسپولیس از جمله اورونوف، عالیشاه، عمری و سروش رفیعی شد و همین موضوع باعث شد که خط دفاعی شمس آذر بهم بریزد. میلاد سورگی جزو بازیکنان خوب شمس آذر بود که دقایق اولیه موقعیت‌های زیادی برای این تیم قزوینی به وجود آورد و دیدیم که به گل هم رسیدند و می‌توانستند یک گل دیگر هم بزنند، اما پیام نیازمند که در دوران اوج خود به سر می‌برد، ۲، ۳ موقعیت عالی را گرفت.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه عملکرد سروش رفیعی و اوستون اورونوف را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: کار خوبی که اوسمار ویرا کرد این بود که تعویض هایش در این بازی برای حفظ بازیکنانش در بازی دربی بود. ویرا می‌خواست بازیکنان اصلی و کلیدی خود را برای بازی با استقلال حفظ کند، به خاطر همین در دقایق پایانی این بازیکنان را تعویض کرد تا آسیب نبینند.

او درباره اینکه گلزنی اورونوف را چطور می‌بیند، بیان کرد: بله، اورونوف بازیکن فوق العاده‌ای است که وجودش در تیم پرسپولیس بسیار موثر است. شاید اوایل فصل بدشانسی وحید هاشمیان بود که این بازیکن را به علت آسیب دیدگی کامل در اختیار نداشت.

کلهر درباره اینکه بازی دربی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به نظرم می‌تواند بازی خوبی شود، چون هر ۲ تیم الان شرایط خوبی دارند و بالای جدول هستند و مطمئنا این بازی هر تیمی برنده شود به سمت قهرمانی می‌رود.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه نبود مارکو باکیچ در دربی تاثیرگذار است، گفت: حضور باکیچ در این بازی خیلی موثر است. به نظرم نبود این بازیکن در بازی با شمس آذر هم مشهود بود، اما میلاد سرلک بازیکن پخته‌ای است که جای خالی باکیچ را پر کرد. البته باکیچ بازیکن روبه جلو و شوتزن هست که در حملات پرسپولیس هم شرکت می‌کند. ضمن اینکه شرایط سرلک هم بد نیست، اما حضور باکیچ و بازیکنانی که آماده هستند و محروم و مصدوم نیستند در دربی تاثیرگذار است.

او درباره اینکه بازی دربی در ورزشگاه اراک برگزار می‌شود، گفت: نبود ورزشگاه یکی از مشکلات فوتبال ما هست.متاسفانه تیم‌های بزرگ ما ورزشگاه اختصاصی ندارند و این همه هوادار دارند. اکنون سرخابی‌ها از لحاظ مالی تامین شدند و می‌توانند زیر ساخت‌ها را درست کنند. ما سالیان سال هست که این مسائل را می‌گوییم، اما فایده‌ای ندارد. تیم‌های استقلال و پرسپولیس برای بازی کردن با یکدیگر باید به شهر دیگری بروند و این برای فوتبال حرفه‌ای جالب نیست.

کلهر درباره اینکه نتیجه دربی سرخابی‌ها را پیش بینی می‌کند، گفت: من فکر می‌کنم پرسپولیس با نتیجه یک بر صفر برنده می‌شود.