عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید اگر بتوانیم تورم را حل کنیم، دیگر لازم نیست دولت قیمت بنزین را دستکاری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - رسول بخشی دستجردی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره افزایش قیمت بنزین توسط دولت گفت: ما قبول داریم که قیمت بنزین چند سالی است تغییر نکرده و متناسب با تورم باید رشد می‌کرده و این رشد اتفاق نیفتاده و الان یک فشاری از این جانب به دولت وارد می‌شود، اما دولت نباید فکر کند این راهکار و نقطه اصلاح اقتصاد کشور است که مثلاً قیمت بنزین باید متناسب با تورم رشد کند تا مشکل حل شود چون مسئله وجود تورم است و اگر ما بتوانیم تورم را حل کنیم، دیگر لازم نیست شما بروید قیمت بنزین را دستکاری کنید.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: بهتر است دولت تمرکز اساسی خودش را روی کاهش تورم قرار دهد که البته کاهش تورم مستلزم کاهش بهره بانکی است که متأسفانه این مشاهده نمی‌شود.

این نماینده مجلس می‌گوید بعضاً ما می‌شنویم که دولت می‌خواهد نرخ سود سپرده بانکی را افزایش دهد و این درواقع به آتش تورم خواهد افزود.

بخشی گفت: نرخ سود بانکی یعنی نرخ رشد قیمت‌ها و افزایش نرخ سود بانکی یعنی شتاب در نرخ تورم و این مسئله باید حتماً مورد توجه موکد دولت قرار بگیرد.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۰ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
علم غیب گفته
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۰ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
مشکل تورم اینجاست که مردم به بورس اعتماد نمی کنند تنها راه فرارشان از تورم را خریدن دلار می دونند چون می دونند من مالباخته بورس بعد ۶ سال هنوز هم از اصل سرمایه در زیان هستم و بیچاره روزگار شده ام
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۷ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
دولـت بــی بـــرنـــامـه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۷ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
لطفاً هرچه سریعتر تورم وگرانی آرزو دلار را کنترل کنید بنزین رو دستکاری نکنید باعث خشم مردم بخاطر گرانی های بیش از حد میشود ملت اعصاب ندارند تورم زیادی فشار آورده بر زندگی روزمرۀ
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Amin
۰۷:۵۵ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
اینو به بچه دو ساله بگی مسخرت میکنه مرد حسابی قیمت بنزین اینقدر مفت هست که راحت داره حیف و میل میشه
موندم کی شما رو تایید ‌رده
۹
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۷ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
نماینده مجلس یک ماه پیش اعلام هر لیتر بنزین برای دولت ۲ هزارتومن تمام میشه ،با نفت که میدن ، فکر کردی غیر این بود تا الان مدارا میکردن اقایان ۲۰ ساله کشور به تحریم کشوندن نمیتونند تجارت کنند نمیتونند صادرات کنند ،نفت و گاز درست حسابی به قیمت بفروشن ،سرمایه دار خارجی نمیاد که باعث شکوفایی اقتصادی بشه ، مجبور پول از جیب مردم بردارند انواع مالیات ها از مردم میگیرند نهاد های که وارد میکنند چند برابر از مردم میگیرند ماشین خارجی ۱۰ تا ۱۵ میلیارد سود میکنند روش ، در صورتی که همین ماشین در عراق ارزونه و مردم عادی میخرند ، به ترتیب
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۰۷:۴۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
بنده نمی دانم چرااین روزهاهمه به نرخ ونا ترازی بنزین گیردادین این همه منابع با۲۰۰۰تومن ۳۰۰۰تومن که مشکل خل نمی شه....؟!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم پهلو
۰۷:۴۰ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
مگر دستمزدها را به میزان رشد تورم افزایش داده اند که بنزین را با رشد تورم افزایش بدهند ؟ضمن انکه هرسال ملت نسبت به سال قبل فقیر تر میشوند انوقت دولت هر سال افزایش قیمت تصاعدی اعمال میکند . یک کلمه نام ملت را حذف کنند وبردگان به جایش بنویسند !!!!!!!!
۰
۲
پاسخ دادن
