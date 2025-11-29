باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - رسول بخشی دستجردی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره افزایش قیمت بنزین توسط دولت گفت: ما قبول داریم که قیمت بنزین چند سالی است تغییر نکرده و متناسب با تورم باید رشد می‌کرده و این رشد اتفاق نیفتاده و الان یک فشاری از این جانب به دولت وارد می‌شود، اما دولت نباید فکر کند این راهکار و نقطه اصلاح اقتصاد کشور است که مثلاً قیمت بنزین باید متناسب با تورم رشد کند تا مشکل حل شود چون مسئله وجود تورم است و اگر ما بتوانیم تورم را حل کنیم، دیگر لازم نیست شما بروید قیمت بنزین را دستکاری کنید.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: بهتر است دولت تمرکز اساسی خودش را روی کاهش تورم قرار دهد که البته کاهش تورم مستلزم کاهش بهره بانکی است که متأسفانه این مشاهده نمی‌شود.

این نماینده مجلس می‌گوید بعضاً ما می‌شنویم که دولت می‌خواهد نرخ سود سپرده بانکی را افزایش دهد و این درواقع به آتش تورم خواهد افزود.

بخشی گفت: نرخ سود بانکی یعنی نرخ رشد قیمت‌ها و افزایش نرخ سود بانکی یعنی شتاب در نرخ تورم و این مسئله باید حتماً مورد توجه موکد دولت قرار بگیرد.