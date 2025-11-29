حضور سرمایه گذاران چینی در معدن کلاته ناصر سبب افزایش تولید کنسانتره آهن و رونق اشتغال در این منطقه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - در ۱۰ کیلومتری مرز ایران و افغانستان در شهرستان زیرکوه، معدن آهن کلاته ناصر فعال است.
این معدن ذخیره قطعی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن سنگ آهن را در اختیار دارد و رگههایی از طلا و مس نیز در آن دیده شده است.
حضور سرمایه گذاران چینی در این معدن و ایجاد واحدهای توسعهای، به پیشرفت این مجموعه کمک کرده است.
نجات زاده کارشناس معدن گفت: قبلا ۳ هزار تن سنگ آهن به صورت ماهیانه از این معدن استخراج شده که هم اکنون به بیش از ۷ هزار تن رسیده است.
۴ سالی است که کارخانه کنسانتره در جوار این معدن راه اندازی شده و سالانه ظرفیت تولید آن ۲۵۰ هزار تن است.
یونگ وانگ سرمایه گذار چینی معدن کلاته ناصر گفت: در حال راه اندازی طرح جدیدی برای توسعه این کارخانه هستیم.
لی جی دیگر سرمایه گذار چینی نیز بیان کرد: واحد ریخته گری نیز با سرمایه گذاری بیش از یک میلیون دلار در آینده نزدیک در این منطقه راه اندازی خواهد شد.