حضور سرمایه گذاران چینی در معدن کلاته ناصر سبب افزایش تولید کنسانتره آهن و رونق اشتغال در این منطقه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - در ۱۰ کیلومتری مرز ایران و افغانستان در شهرستان زیرکوه، معدن آهن کلاته ناصر فعال است.

این معدن ذخیره قطعی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن سنگ آهن را در اختیار دارد و رگه‌هایی از طلا و مس نیز در آن دیده شده است.

حضور سرمایه گذاران چینی در این معدن و ایجاد واحد‌های توسعه‌ای، به پیشرفت این مجموعه کمک کرده است.

نجات زاده کارشناس معدن گفت: قبلا ۳ هزار تن سنگ آهن به صورت ماهیانه از این معدن استخراج شده که هم اکنون به بیش از ۷ هزار تن رسیده است.

۴ سالی است که کارخانه کنسانتره در جوار این معدن راه اندازی شده و سالانه ظرفیت تولید آن ۲۵۰ هزار تن است.

یونگ وانگ سرمایه گذار چینی معدن کلاته ناصر گفت: در حال راه اندازی طرح جدیدی برای توسعه این کارخانه هستیم.

لی جی دیگر سرمایه گذار چینی نیز بیان کرد: واحد ریخته گری نیز با سرمایه گذاری بیش از یک میلیون دلار در آینده نزدیک در این منطقه راه اندازی خواهد شد.

