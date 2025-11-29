تلاش حدود ۳ هزار نفر در معدن زغال سنگ پروده طبس، توسعه استخراج زغال سنگ در کشور را در پی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - شهرستان طبس قطب تولید زغال سنگ در ایران است.
معدن پروده طبس، یکی از معادن فعال حوزه زغال سنگ در کشور است که باعث اشتغال حدود ۳ هزار نفر نیز شده است.
زارع نیا رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان طبس گفت: این شهرستان دارای ۳ هزار کیلومتر پهنه معدنی زغال خیز است که میتوان از آنها بهره برداری کرد.
او افزود: بیشترین سهم ذخایر زغال سنگ در ایران مربوط به خراسان جنوبی است و بیشترین زغال سنگ استان نیز در شهرستان طبس موجود است.
زمانی سرپرست شرکت زغال سنگ طبس نیز بیان کرد: تجهیزات کارگاههای معدن پروده پس از تعمیرات اساسی مجددا در کارگاهها به کار گرفته شده است.
او عنوان کرد: تمامی تعمیرات انجام شده بر روی قطعات با استفاده از دانش فنی نیروهای بومی کشور انجام شده است.
زمانی با اشاره به اشتغال ۳ هزار نفر در معدن پروده گفت: با راه اندازی مجدد این واحد، ۸۵ هزار تن به ظرفیت استخراج ماهانه زغال سنگ در کشور افزوده میشود.