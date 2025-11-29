پیشرفت فیزیکی آزادراه شمالی کرج طی ۱۰ ماه گذشته به ۷۳ درصد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- پروژه آزادراه شمالی کرج که در سال ۱۳۹۵ آغاز شد، پس از مواجه شدن با مشکلات متعدد، تا سال ۱۴۰۱ تنها ۳۲ درصد پیشرفت داشت. اما با تغییرات مدیریتی و عزم مدیران، این پروژه در ۱۰ ماه گذشته به ۷۳ درصد پیشرفت رسیده است.
این آزادراه دارای مشخصات زیر است: طول۲۰ کیلومتر، رمپ و لوپ ارتباطی: ۲۸ کیلومتر،۲۰ پل بزرگ و کوچک، شامل بزرگترین پل خاورمیانه را شامل میشود .
پروژه آزادراه شمالی کرج به عنوان یک پروژه کلیدی در کاهش ترافیک و مصرف سوخت در کشور شناخته میشود. با احتساب ۲۸ درصد از ترافیک کشور که در استان البرز وجود دارد، این آزادراه به تنهایی ۵۰ درصد از ترافیک موجود را کاهش میدهد و روزانه یکصد میلیارد تومان صرفهجویی در مصرف سوخت به نفع کشور به همراه دارد.
براساس این گزارش در طول اجرای این پروژه، مقامات مختلفی از جمله وزرای کشور و راه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران از این پروژه بازدید کردهاند. این بازدیدها نشاندهنده اهمیت ویژه دولت به این پروژه و پیشرفتهای حاصلشده است.
با وجود پیشرفتهای قابل توجه، پروژه آزادراه شمالی کرج با چالشهای متعددی مواجه است:
تأمین منابع مالی: تأمین مالی و طولانی شدن زمان اجرا به علت نوسانات اقتصادی و تورم، اجرای پروژه را به صورت گام به گام و بر اساس بودجه دریافتی محدود کرده است.
عدم انتقال تجربههای مهندسی: تجربیات جدید در ساخت آزادراهها معمولاً به پروژههای بعدی منتقل نمیشود و این موضوع به دلیل عدم وجود سامانههای مناسب برای ثبت و انتقال تجربیات است.
نبود نظامنامه جامع: عدم وجود نظامنامهای جامع برای تعیین نرخ عوارض و هزینههای نگهداری، باعث افزایش هزینههای استهلاک و کاهش روند نگهداری پروژهها میشود.
برای حل مشکلات موجود و تسریع در پیشرفت پروژه، پیشنهادات زیر مطرح شده است:
ایجاد بانک تجربیات: شکلگیری یک بانک جامع از تجربیات و تکنولوژیهای مهندسی در این حوزه برای انتقال تجربیات به نسلهای آینده.
ایفای تعهدات دولت: واگذاری اراضی حاشیهای به منظور تأمین مالی پروژهها میتواند سرعت پیشرفت آنها را افزایش دهد.
تدوین نظامنامه جامع: تدوین نظامنامهای جامع برای تعیین نرخ عوارض و هزینههای نگهداری به بهبود مدیریت پروژهها کمک خواهد کرد.
پروژه آزادراه شمالی کرج با پیشرفتهای اخیر، به عنوان یک گام بزرگ در مهندسی مگا پروژهها در کشور شناخته میشود. با اتخاذ تدابیر مناسب، میتوان به موفقیتهای بیشتری در این پروژه و پروژههای مشابه دست یافت.