شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای خوش گردشگران در بوستان جنگلی کردوانی شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان آران و بیدگل یکی از شهر‌های استان اصفهان است که جاذبه‌های گردشگری بسیاری را در خود جای داده است.  پارک جنگلی کردوانی یکی از بزرگترین پروژه‌های این شهرستان است که در زمینی به متراژ ۱۰۰ هکتار و با پوشش گیاهی تاغزار هست و با وجود امکاناتی که دارد هر روزه و به ویژه ایام تعطیل مملو از اهالی این شهرستان و حتی مسافرانی از دیگر شهرهاست.
حضور گردشگران در این بوستان جنگلی سوژه شهروندخبرنگار ما شد و با ارسال فیلمی گوشه هایی از حال و هوای گردشگران را به نمایش گذاشت.

منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: جاذبه های گردشگری ، اماکن زیبا ، سوژه های خبری
