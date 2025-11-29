باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان آران و بیدگل یکی از شهر‌های استان اصفهان است که جاذبه‌های گردشگری بسیاری را در خود جای داده است. پارک جنگلی کردوانی یکی از بزرگترین پروژه‌های این شهرستان است که در زمینی به متراژ ۱۰۰ هکتار و با پوشش گیاهی تاغزار هست و با وجود امکاناتی که دارد هر روزه و به ویژه ایام تعطیل مملو از اهالی این شهرستان و حتی مسافرانی از دیگر شهرهاست.

حضور گردشگران در این بوستان جنگلی سوژه شهروندخبرنگار ما شد و با ارسال فیلمی گوشه هایی از حال و هوای گردشگران را به نمایش گذاشت.

منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان

