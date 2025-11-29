باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
چرا تعطیلی‌ها برای آلودگی هوا دیر اعلام می‌شود؟ + فیلم

استاندار تهران در مورد دلیل دیر اعلام شدن تعطیلی‌ها برای آلودگی هوا توضیحاتی را ارائه کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در خصوص تعطیلی‌ها برای آلودگی هوا نکاتی را بیان کرد.

 

 

 

