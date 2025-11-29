استان‌ها عکس باشگاه خبرنگاران جوان

سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر / شیراز

سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر / شیراز
عکاس فرزانه چخماق‌ساز
تاریخ انتشار ۰۸ آذر ۱۴۰۴ ۰۸:۴۴
در سومین روز از چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز، نشست‌های تخصصی با حضور فیلم‌سازان ایرانی و بین‌المللی ادامه یافت. در فهرست برنامه‌های روز سوم میتوان به «معامله در مرز» به کارگردانی دستان ژاپارریسکلدی اشاره کرد. فیلم «علت مرگ نامعلوم» نیز در ادامه برنامه‌های روز سوم به نمایش درآمد. نشست‌های نقد و بررسی فیلم‌های «پاوانه برای یک نوزاد»، «می‌آیم»، «دره تبعید»، «در جستجوی بهار»، «رودخانه بازمی‌گردد» و «معامله در مرز» در سالن گفت‌و‌گو برگزار شد. در این روز همچنین با توجه به حضور کشور ترکیه به‌عنوان مهمان ویژه جشنواره، نشست تخصصی «سینمای امروز ترکیه» برگزار شد.

سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر / شیراز

۰۸ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۴
برچسب ها: جشنواره جهانی فجر ، فیلم فجر
