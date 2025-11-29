شهروندخبرنگا ما با ارسال پیامی از تاخیر در انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آبان ماه سال ۱۴۰۲ بود که از میراث سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث رونمایی شد بر این اساس وراث متوفیان قبل از مردادماه ۹۹ می‌توانستند با اقداماتی انتقال سهام عدالت متوفی خود را انجام دهند.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان  به وراث با تاخیرمواجه شده و مشکلاتی را برای سهامداران به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وعرض ادب وقت بخیر و خدا قوت احتراما دلیل اینکه سهام عدالت متوفیان ازتاریخ ۱۳۹۹/۵/۱به بعد به وراث قانونی آنها واگذار نمی‌شود چیست؟ باوجود آنکه آنها هم حساب سجام انجام داده‌اند هم انحصار وراثت نموده‌اند اگرممکن است لطفاً پیگیری کنید.

 

برچسب ها: سهام عدالت ، مشکلات مردم ، انتقال سهام
