دبیرکل سازمان ملل متحد، با تأکید بر حقوق قانونی و مشروع مردم فلسطین، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای تضمین کرامت انسانی، عدالت و حق تعیین سرنوشت برای فلسطینیان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در اظهاراتی صریح بار دیگر بر وضعیت بحرانی مردم فلسطین تمرکز کرد و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای تضمین حقوق قانونی و مشروع آنان شد.

وی با اشاره به نقض مستمر و سیستماتیک حقوق فلسطینیان در طول دو سال گذشته، تصریح کرد: «ملت فلسطین همچون سایر ملت‌های جهان، حق بهره‌مندی از کرامت انسانی، عدالت و حق تعیین سرنوشت را دارا می‌باشد.»

دبیرکل سازمان ملل با تأکید مجدد بر ضرورت خاتمه دادن به اشغال غیرقانونی سرزمین‌های فلسطینی، بر اهمیت دستیابی به پیشرفت‌های غیرقابل بازگشت در مسیر تحقق راه‌حل دو دولتی پای فشرد. گوترش خاطرنشان کرد: «اجرای مؤثر این راه‌حل می‌تواند زمینه‌ساز همزیستی مسالمت‌آمیز اسرائیل و فلسطین در چارچوب مرز‌های ایمن و به رسمیت شناخته شده بین‌المللی گردد.»

این بیانیه در شرایطی صادر می‌شود که نهاد‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری به طور فزاینده‌ای نگرانی خود را از تشدید بحران انسانی و نقض گسترده حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اعلام می‌دارند. گوترش در ادامه بر مسئولیت جمعی جامعه بین‌المللی در قبال تحقق صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه تأکید ورزید.

منبع: خبرگزاری فرانسه