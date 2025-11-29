نمایشگاه "دیدار با پسر ایران آقاتختی" یکشنبه ۹ آذر با حضور مسئولان، قهرمانان، پیشکسوتان و اصحاب رسانه افتتاح می‌شود و علاقمندان می‌توانند از روز دوشنبه از این نمایشگاه بازدید کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ فرهاد طلوع کیان، مشاور رییس کمیته ملی المپیک و سرپرست موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک از افتتاح این نمایشگاه و نمایش مدال‌ها و بازوبند‌های جهان پهلوان تختی برای نخستین بار در تهران خبر داد.

طلوع کیان افزود: پیرو جلسات برگزار شده و تفاهمنامه منعقده میان کمیته ملی المپیک و کتابخانه و موزه ملی ملک، اسناد، تصاویر و اشیای متعلق به جهان پهلوان تختی توسط کتابخانه و موزه ملی ملک با همکاری موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک و دیگر افراد حقیقی و حقوقی، گردآوری و در فضایی بالغ بر ۳۰۰ متر با طراحی خلاقانه در کتابخانه و موزه ملی ملک روایت شده و به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه مدال‌ها و بازوبند‌های جهان پهلوان تختی به موزه آستان قدس رضوی اهدا شده بوده و کتابخانه و موزه ملی ملک نیز زیرمجموعه آستان است، برای نخستین بار هماهنگی‌هایی انجام شد تا این یادگاری‌های ارزشمند در تهران برای نخستین بار در معرض دید علاقمندان قرار گیرد.

