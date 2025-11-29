براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۸ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده های مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد که شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز در شهر هویزه ۲۳۹ ثبت شده و این شهر در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارد.

همچنین این شاخص در شهرهای آغاجری ۱۷۱، اندیمشک ۱۵۶ ، اهواز ۱۷۲، بهبهان ۱۵۶، دزفول ۱۵۴، دشت آزادگان ۱۸۵،شوشتر ۱۹۷، کارون ۱۷۳ و ماهشهر ۱۵۸ میکرو گرم بر متر مکعب اعلام شده که در شرایط قرمز و ناسالم قرار دارند.

شاخص آلودگی هوا در شهرهای آبادان ۱۴۴، باغملک ۱۴۲، خرمشهر ۱۴۳، رامهرمز ۱۲۳، لالی ۱۱۴، مسجدسلیمان ۱۱۶، ملاثانی ۱۲۴ و هفتکل ۱۴۲ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه می شود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، هوا در شهرهای امیدیه، ، اندیکا، ایذه، شادگان و شوش قابل قبول ارزیابی شده است.

‌ودهدز، تنها شهر با هوای پاک در خوزستان است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میمشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور