دادستان مرکز استان گلستان از احضار و تفهیم اتهام کارمند بیمارستان صیاد گرگان به اتهام سرقت تجهیزات بیمارستانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی رزاقینژاد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان، گفت: پرونده کارمند متخلف بیمارستان صیادشیرازی گرگان در پی سرقت تانکرهای دوقلوی سختیگیر این بیمارستان تشکیل شد.
وی افزود: کارمند متخلف به دادسرا احضار و اتهام سرقت مستوجب تعزیر به وی تفهیم شد.
دادستان مرکز استان گفت: این کارمند بیمارستان بدون هماهنگی و بر خلاف ضوابط قانونی، تانکرهای دوقلوی سختیگیر بیمارستان را از محل خارج کرده و به عنوان تجهیزات اسقاطی فروخته است.
چندی پیش خبری مبنی بر سرقت تجهیزات بیمارستان صیاد گرگان منتشر شده بود.
منبع: دادگستری