دعوای زن و شوهر جوان بر سر خرید جاکفشی آینه‌دار، به مرگ زن جوان و محاکمه شوهرش در دادگاه ختم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- عصر پنجم فروردین امسال مرد جوانی در تماس با اورژانس از حادثه برای همسرش در خانه خبر داد. وقتی امدادگران به محل حادثه رسیدند، در معاینات اولیه دریافتند زن جوان جان باخته است. شوهر که هراسان و ناراحت بود، گفت: «دیروز از مسافرت برگشتیم و امروز همسرم گفت که می‌خواهد خانه را تمیز کند. من به او گفتم که تازه خانه‌تکانی عید کرده‌ایم و خانه تمیز است، اما او توجهی نکرد و از من خواست کمکش کنم، اما من که با دوستم قرار داشتم، عصبانی شدم و از خانه بیرون رفتم.»

مرد جوان ادامه داد: «وقتی حدود نیم ساعت بعد برگشتم به محض ورود با همسرم مواجه شدم که روی زمین افتاد بود و با اورژانس تماس گرفتم؛ فکر کنم از روی چهارپایه افتاده باشد.» در ادامه بررسی‌ها، امدادگران با توجه به اینکه آثار کبودی و سقوط روی بدن زن جوان ندیدند، به ماجرا مشکوک شده و پلیس را در جریان قرار دادند. اما وقتی تیم جنایی به محل رسید، کارشناسان پزشکی قانونی علت مرگ را خفگی اعلام کردند. بدین ترتیب مرد جوان بازداشت شد.

با شروع تحقیقات، وی به قتل همسرش اعتراف کرد و بدین ترتیب با تکمیل تحقیقات، پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری تهران فرستاده شد.
 
در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه اولیای دم برای دامادشان درخواست قصاص کردند و سپس متهم به جایگاه رفت و در حالی که به‌شدت ابراز پشیمانی می‌کرد، گفت: «من عاشق همسرم بودم؛ روزی که این اتفاق افتاد تازه ۹ ماه از ازدواج‌مان می‌گذشت. همسرم کارمند بانک بود و من هم کار آزاد داشتم. زندگی خوبی داشتیم، اما همسرم مدام می‌گفت باید یک جاکفشی بزرگ آینه‌دار بخریم. هر چه به او می‌گفتم ما دو نفریم و خانه‌مان هم کوچک است و نیازی به جاکفشی بزرگ نداریم، گوش نمی‌کرد.

وقتی عید به مسافرت رفتیم و بعد از چند روز برگشتیم، همسرم دوباره ماجرای خرید جاکفشی را شروع کرد؛ می‌گفت پولش را خودم می‌دهم، من هم گفتم بحث پولش نیست موضوع این است که نیازی به این جاکفشی بزرگ نداریم و به جای آن یک جاکفشی کوچک‌تر بخریم، اما باز هم شروع به دعوا کرد. آنقدر فریاد زد که من عصبانی شدم و با دست جلوی دهانش را گرفتم. بعد شروع به تقلا کرد که ناگهان با هم روی زمین افتادیم و من همچنان دستم جلوی دهانش بود تا همسایه‌ها صدایش را نشنوند.

وقتی به خودم آمدم، دیدم همسرم تکان نمی‌خورد و نفس نمی‌کشد. خیلی ترسیدم، نمی‌دانستم چه کار کنم. با عجله از خانه خارج شدم، نیم ساعتی بیرون بودم و دوباره برگشتم. دیدم هنوز همسرم در همان وضعیت روی زمین افتاده و تکان نمی‌خورد. بعد با اورژانس تماس گرفتم که گفتند فوت کرده است. باور کنید من نمی‌خواستم او را بکشم؛ همه ماجرا خیلی سریع رخ داد و خیلی پشیمانم.»

با پایان اظهارات متهم، قضات برای تصمیم‌گیری

در خصوص این پرونده وارد شور شدند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۰ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
دست روی بینی و دهانش گرفتی مرتیکه خر نه روی دهنش
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۰۰ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
به خداوند پناه می‌بریم از شر شیطان
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
iran
۱۹:۲۵ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
مشکل جاکفشی بزرگ یا کوچیک نیست ریشه بحث وجدل را باید ازمنشا دیگری جست وجو کرد مشکلات معیشتی واقتصادی مملکت هم دخیل این مناظره های جوجین هم میشود باشد.!؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
وقتی تو خود پاسگاه یه کمد پکیده دو قفله است چه انتظاری میشه برا رفتارهای نرمال در جامعه داشته باشی
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۹:۱۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
عصبانیت پشت عصبانیت
اول زن بعد شوهر
نتیجه میشه این
آقایون خانوما عصبانی نشید
خیلی‌ها اختلاف دارن حتی من هم با خانومم دعوا میکنیم ولی عصبانیت خیلی بده
به هم احترام بزارید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بهزاد، ع
۱۹:۱۱ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
طفلی خانمش، مگه چی گفته که خفش کردی لعنتی ؟????????????
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
باران آذری
۱۹:۰۹ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
قبل از ازدواج
لطفا لطفا

کتاب نیروی حال
را مطالعه کنین

چرا ب خاطر ظواهر و پول .... با یک نفر ازدواج میکنین؟
ک نتیجه ش این میشه؟

زن بلد نبوده درخواست شو خوب مطرح کنه و با عقلانیت ، نظر شوهرشو قبود کنه و پول خودش و ب رخ میکشه ک با پول خودم میخرم !!! این یعنی تخریب عزت نفس یک مرد !!

و شروع کرده ب فریاد کشیدن!

تحصیلات ، کار مند بانک بودن .... وقتی معیار ازدواج تون باشه توقع زیادی نباید داشت
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۸:۵۱ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
همیشه خربزه شیرین نصیب خران است آخه کارمند بانک خانم را چرا باید به یک آدم بی سرو پا بدهند؟
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Sasa
۱۸:۳۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
چرا وقتی یه زن خودش کار میکنه و میخاد از درآمد خودش یه جا کفشی بخره باید به قیمت جانش تموم بشه.چون ازدواج هم مث بقیه مسائل تو این مملکت حساب و کتاب نداره.سیب سرخ نصیب شغال شده.مردک بی لیاقت.
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
زهرا
۱۸:۱۱ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
متاسفانه به بهانه های واهی خشونت علیه زنان ودختران در ایران بیداد می کنه .در تربیت پسران کوتاهی می شه آنها با زور وخشونت می توان هرطور شده به خواسته های نامعقولشان برسن .
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
دروع میگه شاید یک مسله دیگری بوده که کشته شاید به طریقی دیگر کشته
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
طفلک آن زن با پول خودش می خواست بخرد
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۷:۴۶ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
دست روی دهان گذاشتن برای بیرون نرفتن صدا کجا برای خفه کرد همیشگی صدا کجا ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!خیلی فرق میکنه جناب قاتل.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
خاک برسر چنین مردهایی زن زحمتکش را بکشی بیچاره پول جاکفشیرا خودش می‌پرداخته زن ازاین بهتر زن جوان حیف روحش شاد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
کاش شما وارد جزئیات زندگی مردم نمیشدید حالا جاکفشی یا هر چیز دیگه وقتی کسی اخلاق نداشته باشه و دو تفر کوتاه نیان بالاخره یه چی بهانه میشه
اینا بخاطر نگذراندن درس مهارتهای زندگی در مدارسه که صبح تا شب یه مشت حفضیات یاد بچه ها میدن و آخرش امثال این اتفاقاته
۰
۰
پاسخ دادن
